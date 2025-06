Incidente auto-bus all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino, cinque feriti nello schianto

Genova. Cinque persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di domenica in un incidente che ha coinvolto un auto e un bus Amt all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino. Nessuno di loro, a quanto risulta, sarebbe in gravi condizioni nonostante l’impatto piuttosto violento.

È successo intorno alle 18.30. Sul posto grande spiegamento di soccorsi: sono intervenute le ambulanze di Squadra Emergenze, Croce Bianca Genovese, Croce Verde di Bogliasco e Nuova Volontari San Fruttuoso insieme a un’automedica, pattuglie della polizia locale e il personale di Amt.

I due occupanti della macchina, marito e moglie, sono stati portati in codice giallo all’ospedale Galliera con un sospetto trauma toracico e dolore al collo. Feriti in modo non grave anche alcuni passeggeri dell’autobus: tre di loro, tra cui due ragazzi di 14 anni, sono stati portati con contusioni all’ospedale San Martino, sempre in codice giallo.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale ma, secondo le testimonianze raccolte sul posto, lo schianto sarebbe avvenuto perché il conducente dell’auto, per far passare un’ambulanza alle sue spalle, avrebbe occupato l’incrocio scontrandosi col mezzo Amt che procedeva lateralmente. Nell’impatto il frontale della vettura è stato totalmente distrutto.