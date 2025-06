Albaro, schianto nella notte in via de Gaspari: tre donne ferite

Genova. Tre donne sono rimaste ferite in un incidente frontale avvenuto la notte scorsa in via de Gaspari, in Albaro.

Ancora da chiarire i motivi per cui le due auto si sono scontrate. L’incidente è avvenuto all’altezza dell‘incrocio con via Giordano Bruno, a bordo di una macchina quattro donne, sull’altra tre ragazze.

Sul posto, intorno a mezzanotte, è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, altre due ambulanze e l’automedica, oltre a vigili del fuoco e alla polizia locale. Una donna di 61 anni di origine cinese è stata portata all’ospedale San Martino con un trauma toracico dovuto al contraccolpo dell’urto e alla ritenuta della cintura di sicurezza. Non necessarie cure mediche per le restanti tre passeggere.

Le occupanti dell’altro veicolo, due ragazze di circa 25 anni, sono state portate in codice verde al pronto soccorso del Galliera per epistassi ed escoriazioni. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto, visto che una perdeva olio.