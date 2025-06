Schianto in moto in via Adamoli, feriti uomo di 55 anni e ragazza di 16: lui è gravissimo

Genova. Grave incidente intorno alle 23 di domenica 29 giugno in via Adamoli, a Molassana, in Valbisagno.

Una moto, guidata da un uomo di 55 anni, si è schiantata sulla rotonda rialzata all’altezza di ponte Feritore. Sul mezzo, oltre al conducente, una ragazzina di 16 anni.

Entrambi sono caduti a terra e hanno riportato diversi traumi. Le condizioni più gravi sono quelle del 55enne, intubato e portato all’ospedale San Martino con ferite su tutta una parte del corpo, cranio compresi.

La ragazzina si è ferita a un braccio e, soccorsa, è stata trasportata al Gaslini.

Sul posto gli operatori del 118 con la Squadra emergenze e la Nv di San Fruttuoso, oltre alla polizia locale impiegata per regolare il traffico e chiarire le cause dell’incidente.