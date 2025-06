Incidente tra due auto e un camion nella galleria di Borzoli, un ferito estratto dalle lamiere

Genova. Incidente questo pomeriggio intorno alle 15.00 tra due auto e un mezzo pesante in via Giovanni Camera, la galleria tra via Borzoli e il casello autostradale di Genova Aeroporto.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere il conducente di una delle vetture coinvolte e lo hanno consegnato alle cure del 118. L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Gli occupanti degli altri veicoli sono rimasti pressoché illesi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Una delle autovetture, alimentata a gas, è stata messa in sicurezza per evitare possibili esplosioni. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ai rilievi.

Sul posto sono intervenute anche l’automedica del 118, le ambulanze di Croce Azzurra di Borzoli, Croce Bianca di Cornigliano e Croce Verde di Sestri e la polizia locale.