Incidente stradale in via Donato Somma a Nervi: è morto l’uomo investito da uno scooter

Genova. E’ morto questo pomeriggio in ospedale l’uomo di circa 70 anni investito due giorni fa da uno scooter mentre attraversava la strada lontano dalle strisce pedonali in via Donato Somma a Nervi.

L’ic’ successo giovedì 5 giugno intorno alle 8 del mattino. L’uomo avrebbe attraversato la strada all’altezza di una rotatoria, quando una moto in fase di sorpasso, condotta da una 40enne, lo ha travolto.

Le condizioni dell’uomo erano apparse fin da subito gravissime. Era stato intubato e portato al San Martino. Ferita anche la conducente dello scooter ma non in modo grave.

La ricostruzione del sinistro stradale è affidata dalla sezione infortunistica della polizia locale. Le indagini sono coordinate dalla pm Sabrina Monteverde.