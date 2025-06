Castelletto, auto si cappotta in via Mura di San Bernardino e travolge uno scooter e 8 mezzi in sosta

Genova. Spaventoso incidente stradale oggi, sabato 28 giugno, intorno alle 13 nel quartiere di Castelletto tra via Cabella e via Mura di San Bernardino, non si è fermata allo stop. .Per fortuna dopo i primi momenti di paura le conseguenze per le persone non sono risultate gravi.

Secondo le prime informazioni l’auto, forse a causa di un problema ai freni, anziché fermarsi allo stop ha preso velocità in un tratto di discesa molto ripido. Il mezzo senza controllo avrebbe centrato un’auto e poi uno scooter per poi cappottarsi finire contro altri mezzi in sosta.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze della Squadra emergenze e l’automedica del 118. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. Il bilancio finale è di tre feriti lievi, tra cui una bambina, tutti trasportati in codice giallo. La bambina è stata portata al Gaslini, la mamma al Galliera sempre in giallo. La conducente dell’auto ribaltata è uscita indenne dal mezzo, ma è stata portata precauzionalmente in ospedale anche lei.

Strada chiusa e polizia locale sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto ribaltata.

(articolo in aggiornamento)