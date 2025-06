Sopraelevata in tilt dopo incidente tra due auto: chiusi gli accessi dall’elicoidale e da via Cantore

Genova. Risveglio difficile per centinaia di automobilisti genovesi che si sono trovati “impelagata” in code e rallentamenti tra San Benigno e Sampierdarena. Ad essere “colpita” la sopraelevata Aldo Moro, nei cui primi metri partendo da ponente si è verificato un incidente, non grave ma aggravato dalla conseguente avaria di un mezzo che di fatto ha bloccato la strada.

La polizia locale è sul posto. Per evitare intasamenti ulteriori sono stati chiusi gli ingressi in direzione levante di via Cantore e dell’elicoidale. Al momento si registrano code in zona Matitone, a San Benigno e in via Cantore.

Qualche congestionamento anche sullo snodo di Genova Ovest. Se il traffico in uscita dal casello trova rallentamenti sulla viabilità ordinaria, anche in entrata si stanno verificando rallentamenti con code anche in A7 in direzione di Milano.