Perde il controllo della moto e si schiantano a bordo strada: passeggera ventenne gravissima al San Martino

Genova. Brutto incidente questa mattina sui tornanti di Tre Fontane, Montoggio, sulle alture alle spalle della città, dove una coppia di ragazzi che viaggiavano a bordo di uno moto si sono schiantati a bordo strada.

Secondo le prime informazioni l’incidente sarebbe autonomi. A guidare la due ruote un ragazzo ventenne, accompagnato da una coetanea. Per cause ancora da capire il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo di fatto su un costone di roccia a pochi metri dalla carreggiata.

Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati i medici del 118 e le ambulanze della Croce verde di Busala e di Casella. Ad avere la peggio la passeggera: la ragazza è stata stabilizzata e medicata sul posto, ma vista la gravità delle ferite è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco che in pochi minuti l’ha trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Sarebbe in condizioni molti gravi.

Il ragazzo, invece, seppur ferito, è stato trasporto con l’automedica al pronto soccorso sempre del policlinico ma in codice giallo.