Incidente mortale a Recco, auto fuori strada: 66enne finisce schiacciato contro il muro

Recco. Incidente mortale questo pomeriggio lungo l’Aurelia a Recco. Un uomo di 66 anni è rimasto schiacciato sul marciapiede tra il muro e la sua auto parcheggiata, colpita violentemente da un’altra vettura uscita di strada.

È successo poco dopo le 17.00 in via Cavour, lungo la discesa che porta alla rotatoria di entrata in paese per chi arriva da Genova.

Per l’uomo sono stati inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti i volontari della Croce Verde di Recco, l’automedica del 118 di Genova e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’automobile in sosta, centrata dal veicolo che scendeva probabilmente a velocità sostenuta, lo ha stritolato contro la parete senza lasciargli scampo. Il conducente della vettura che ha provocato l’incidente ha rifiutato il trasporto in ospedale.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.