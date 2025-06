Genova. A due anni dall’incidente mortale nelle gallerie di Moneglia in cui ha perso la vita Simona Tolini, 54enne di Castiglione Chiavarese, l’automobilista che guidava l’auto che ha “bruciato” il semaforo colpendo frontalmente la moto Honda su cui viaggiavano la vittima e il compagno è stato condannato.

La condanna

L’uomo, 49enne genovese, è stato condannato a due anni di carcere con pena sospesa, e la giudice Alice Serra ha aggiunto la sanzione accessoria di sospensione della patente di guida.

I familiari della vittima si sono affidati a Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella gestione di incidenti stradali, e attraverso i legali fiduciari del gruppo hanno intentato una causa civile per ottenere il risarcimento del danno. Il fratello di Simona Tolini si è inoltre costituito parte civile nel processo penale con l’avvocato Davide Bisio.

La ricostruzione dell’incidente mortale nelle gallerie di Moneglia

L’incidente mortale nelle gallerie di Moneglia è avvenuto il 2 giugno del 2023 all’interno della “Vallegrande” . Tolini viaggiava come passeggera sulla moto, a guidare il compagno Maurizio Talo. Sul tratto di strada che unisce Moneglia a Riva, a senso unico alternato, era previsto allora un verde ogni 20 minuti, in modo da rendere percorribile l’intero tratto delle complessive sei gallerie in un periodo massimo di 10 minuti a una velocità massima di 60 km/h.

“Secondo quanto ricostruito sia grazie alle testimonianze che alle telecamere presenti lungo tutto il tratto di strada – spiega Ivan Marinangeli, responsabile di Giesse Chiavari – alle 15:15:01 Maurizio Talo e Simona Tolini partono regolarmente allo scattare del verde della galleria Riva di Sestri Levante. Dalla parte opposta, alle 15:16:44, si vede la Skoda Rapid condotta dal 49enne sorpassare addirittura sette veicoli fermi in colonna al rosso semaforico prima della galleria Monteleone di Moneglia, imboccandola come se nulla fosse. Il rosso è già scattato da ben dieci minuti“.

Lo sfogo dei familiari

Lo schianto frontale, come detto, è avvenuto nella galleria Vallegrande. Per Tolini, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare: i medici avevano constatato il decesso sul posto. Talo era stato portato in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa in gravissime condizioni.

“Accettare la morte improvvisa di una persona cara a causa di un incidente stradale è già di per sé estremamente difficile, ma venire a conoscenza della causa di questo incidente è stato un ulteriore shock per noi – commentano i familiari di Simona – Malgrado l’estrema gravità di quanto accaduto, l’automobilista non ci ha neppure mai chiesto scusa“.