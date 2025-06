Incidente sul lavoro a Savignone, 45enne cade dal tetto: gravissimo

Genova. Incidente sul lavoro nel pomeriggio a Savignone. Un uomo di 45 anni è caduto da un tetto su cui stava lavorando, precipitando a terra da circa otto metri d’altezza.

Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito molto gravi, e dopo l’intervento della Croce Verde di Casella è stato stabilito il trasporto in ospedale con l’elicottero dei vigili del fuoco per accelerare la procedura. La casa si trova infatti in una frazione di Savignone, in aperta campagna, e l’accesso non è dei più semplici.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli esperti dello Psal di Asl 3, coordinati da Gabriele Mercurio, e i carabinieri. Indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, che tipo di lavoro stesse svolgendo il ferito e se sono state rispettate la misure di sicurezza. Il 45enne è stato portato al Policlinico e ricoverato in codice rosso.