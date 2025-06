Genova. Incidente sul lavoro a Campo Ligure nel pomeriggio di venerdì.

Un operaio di 47 anni stava lavorando in un cantiere edile quando è stato colpito alla testa da un attrezzo caduto dall’alto.

L’uomo è stato soccorso dai colleghi e poi è stato chiamato il 118. Sul posto la Croce Rossa Ponente, che ha ritenuto necessario fare intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco per un trasferimento più rapido all’ospedale San Martino.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ed è arrivato in ospedale in codice giallo. Sul posto i carabinieri di Arenzano e lo Psal, il nucleo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro della Asl 3.