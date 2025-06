Incidente in A10, tamponamento sul ponte San Giorgio: quattro feriti e lunga coda

Genova. Incidente sull’autostrada A10 nel primo pomeriggio di venerdì 20 luglio. Sul ponte San Giorgio, in direzione Genova, si è verificato un tamponamento tra un furgone impegnato nella consegna di mobili, un altro mezzo pesante e un’auto.

Sul tratto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con diverse ambulanza che hanno accompagnato i feriti, quattro in totale, in ospedale: nessuno è in gravi condizioni, e a tutti sono stati assegnati codici verdi o gialli.

Presenti anche le pattuglie della polizia stradale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi. Sul tratto poco dopo le 15 si erano formati 8 chilometri di coda, e il traffico era stato deviato su una sola corsia. Sul posto anche il personale di Autostrade per l’Italia.