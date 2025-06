Inchiesta sullo Stato Antartico: medico genovese ai domiciliari per un’omonimia chiede 100mila euro di risarcimento

Genova. Si è fatto due mesi di arresti domiciliari perché ritenuto “segretario di Stato alla Sanità dello Stato Teocratico Antartico di San Giorgio”. Per questo Roberto Santi, un medico genovese no vax di 72 anni (assistito dagli avvocati Aldo Nappi e Andrea Costa), ha chiesto un risarcimento di poco più 100 mila euro per ingiusta detenzione e danni morali. Oltre all’ingiusta detenzione, secondo la difesa, avrebbe avuto un calo di clienti e, soprattutto, non avrebbe potuto partecipare al matrimonio del figlio gay, alimentando così la falsa voce di una sua contrapposizione alle nozze.

Ma come è finito il medico, che in Liguria era stato sospeso per 10 mesi dall’ordine dei medici perché aveva rilasciato false certificazioni per esenzioni dai vaccini e dall’obbligo di indossare mascherine, nell’inchiesta nata a Catanzaro su uno Stato immaginario creato in realtà per mettere a segno truffe ed evadere il fisco? Per una omonimia con un “vero” appartenente all’organizzazione e per un post su Facebook in cui parlava di un altro Stato Teocratico.

L’inchiesta era deflagrata nel 2022 e aveva portato a 12 arresti domiciliari e un obbligo di presentazione. Ma le indagini erano partite un anno prima con la perquisizione di un immobile a Catanzaro indicato come sede diplomatica dello Stato. La Digos aveva scoperto che gli organizzatori avevano indicato lo “Stato Teocratico Antartico di San Giorgio” come soggetto dotato di un’autonoma sovranità e di connessi privilegi “in forza del Trattato Antartico del 1959”.

Per dare credibilità agli occhi di ignari cittadini, avrebbero creato varie istituzioni (Capo di Stato, Governo e relativi ministri, Corte di Giustizia, Tribunale Supremo, Delegazioni territoriali), una gazzetta ufficiale, siti internet e, soprattutto, avrebbero confezionato documenti d’identità anche validi per l’espatrio. Ma anche avrebbero garantito a No vax di potere tornare a lavoro. Oltre 700 in tutta Italia avevano pagato per ottenere la cittadinanza dello Stato Antartico una somma tra i 200 e i 1000 euro. In cambio i cittadini avrebbero ottenuto la possibilità di ricevere finanziamenti per i propri progetti di ricerca, fruire di una burocrazia più snella per le proprie imprese o utilizzare i documenti dello Stato per circolare liberamente in Italia e all’estero, o ancora la possibilità di consentire l’ingresso sul territorio nazionale di cittadini stranieri.