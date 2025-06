Inchiesta polizia locale, Fp Cgil: “Inaccettabile che le colpe di pochi ricadano sull’intero corpo”

Genova. “In merito alle recenti indagini che coinvolgono alcuni appartenenti alla polizia locale di Genova, la Fp Cgil intende esprimere la propria piena solidarietà a tutte le lavoratrici e i lavoratori del corpo che, ogni giorno, con spirito di sacrificio e senso del dovere, operano al fianco della cittadinanza e delle istituzioni”. È quanto si legge in una nota del sindacato.

“Ribadiamo la nostra piena fiducia nell’operato della magistratura, certi che, qualora venissero accertate responsabilità individuali, sia giusto che i responsabili ne rispondano”, prosegue la Fp Cgil.

Che poi accusa: “Allo stesso tempo, riteniamo inaccettabile che la colpa di pochi possa ricadere sull’intero corpo. Gli episodi oggetto di indagine non devono in alcun modo minare l’onorabilità, la credibilità e il valore della polizia locale del Comune di Genova, che in questi anni ha dimostrato professionalità, impegno e forte senso di appartenenza ai principi del servizio pubblico”

“Come Fp Cgil siamo e saremo sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della polizia locale, nel difendere il loro ruolo, nel sostenere chi ogni giorno svolge con serietà e dedizione il proprio compito e nel contribuire a tenere alta la dignità e l’onorabilità dell’intero corpo”, conclude il sindacato.