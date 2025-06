Gambino in consiglio comunale, Salis: “Io garantista ma al suo posto avrei valutato di sospendermi”

Genova. “Bisogna essere garantisti anche quando non si parla dei propri parenti e dei propri amici, io sono una persona garantista e la legge deve fare il suo corso, ma se mi chiedete cosa avrei fatto io ecco, io avrei riflettuto sull’opportunità di sospendermi dal consiglio comunale”. Lo ha detto la sindaca Silvia Salis, dopo la conclusione del primo consiglio comunale, a chi le ha chiesto un commento sulla presenza in aula di Sergio Gambino, l’ex assessore alla Sicurezza indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta della procura di Genova.

Gambino, come annunciato con una nota, nelle ultime ore ha deciso di autosospendersi dal suo partito, Fratelli d’Italia, ma di portare avanti il lavoro da consigliere comunale, carica cui è stato eletto dopo le ultime elezioni amministrative. E oggi, nonostante la bufera giudiziaria, Gambino si è presentato in aula rossa.

L’esponente del centrodestra si è seduto, per ora, nei banchi di Fdi. Non ha rilasciato dichiarazioni. Prima dell’apertura della seduta ha ricevuto, come tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione presenti, la stretta di mano istituzionale della sindaca Salis.

Salis che, nel suo discorso dopo il giuramento, non ha mancato di fare un riferimento all’inchiesta parlando del cambio di passo che ha intenzione di dare sul fronte della trasparenza e dell’integrità istituzionale. “E’ il minimo che potessi dire – ha osservato dopo – senza sembrare di essere scollata dalla realtà, i fatti che emergono dalle carte sono molto pesanti e, se verificati, sarebbero gravissimi, anzi, il filone del dossieraggio che riguarda me è il meno importante”.

A chi le chiede se, dopo la conferenza stampa di martedì, ci siano stati sviluppi sulla posizione del comandante della polizia locale, Gianluca Giurato, anche lui indagato e che a ieri non aveva presentato dimissioni, Salis ha risposto laconicamente: “E’ in ferie”.

Poi la sindaca ha ringraziato “il vicecomandante per quello che sta facendo, per la serietà con la quale si è immedesimato nel ruolo, questo è il momento per far capire come al di là dei singoli la nostra polizia locale è qualcosa di cui non possiamo che andare fieri, e per questo voglio ringraziare tutto il corpo per la grande prova di coesione che sta dando”.

Sulle ipotesi di smantellamento o riorganizzazione del Nucleo Sicurezza Urbana, quello interessato dal filone di inchiesta che mette in luce possibili comportamenti violenti e illeciti di alcuni agenti, la sindaca chiarisce: “Oggi non sono in discussione i nuclei o i numeri ma il clima, la questione non è agire sulla struttura ma sul messaggio e sull’atteggiamento da tenere, deve essere chiaro che determinate cose non si devono fare”.

Nel suo discorso, Salis ha fatto riferimento all’impossibilità da parte della politica di restare in silenzio di fronte a fatti del genere. “Non mi riferivo a nessuno in particolare ma stavo parlando di un’opposizione che è stata molto attiva sui social nei giorni della campagna elettorale, anche commentando le notizie che uscivano sulla sottoscritta, e che ieri però non si è sentita di dire niente su quello che stava accadendo, eppure il segnale 5g era attivo in tutta la città”.