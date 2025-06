Inchiesta corruzione, le accuse all’ex assessore Gambino: dagli appalti agli amici alle pressioni sulla polizia locale “a richiesta”

Genova. Gli appalti per la gestione dei minori non accompagnati, l’interessamento per bloccare una ispezione in un cantiere, pratiche burocratiche “velocizzate” e la rivelazione in anticipo di ispezioni oltre agli spostamento di transenne e fermate del bus per agevolare amici.

Sono solo alcuni dei favori che Sergio Gambino avrebbe fatto agli imprenditori compiacenti mentre era assessore al Comune di Genova. Gli imprenditori, in cambio, avrebbero pagato fatture per operazioni inesistenti ( alla società Dentaland della moglie del politico (che a quanto risulta dagli investigatori avrebbe avuto problemi economici) ma anche 3 mila euro “in nero”, il pagamento del leasing della macchina.

Oltre a Gambino (difeso dall’avvocata Rachele De Stefanis), nell’inchiesta per corruzione coordinata dall’aggiunto Federico Manotti insieme alla pm Arianna Ciavattini, sono indagati Francesco Fracchiolla, Luciano Alessi, Artan Taipi, Artur Marashi (indagato e poi assolto nella vicenda delle presunte estorsioni al Genoa e difeso dall’avvocato Mauro Casu) ed Enrico Malagamba. Secondo quanto emerge dal capo di imputazione allegato al decreto di perquisizione e sequestro l’ex assessore avrebbe ottenuto in tutto oltre 100mila euro.

I rapporti con il “re” delle case di riposo per anziani e gli incontri elettorali con i parenti

Al centro dell’inchiesta ci sono favori e assegnazioni elargiti a Luciano Alessi, imprenditore genovese attivo nel mondo delle residenze private per anziani e dell’accoglienza ai migranti. Al vaglio degli investigatori ci sono numerosi assegni e bonifici da diverse migliaia di euro staccati da lui tramite la società Residenza Santa Dorotea ma anche tramite una società di ponteggi gestita insieme all’imprenditore albanese Artan Taipi (la Atp ponteggi srl) a favore della Dentaland della moglie di Gambino, ma anche – per esempio – il finanziamento di due cene di chiusura di campagna elettorale, relative alle Comunali del 2022 e alle regionali del 2024. In cambio, come emerge dal capo di imputazione, Gambino avrebbe agevolato Alessi nell’affidamento di alcuni contratti per l’inserimento di minori accompagnati, una sorta di maxi appalto frammentato in varie tranche che, una volta riunite, superano sfiorano la cifra di un milione e duecentomila euro.

L’imprenditore si era anche attivato per garantire a Gambino diversi incontri elettorali con i parenti dei degenti delle sue case di riposo e per attivare seggi elettorali nelle residenze per anziani che gestiva mettendogli anche a disposizione una sua collaboratrice per le pratiche amminstrative.

La gestione dei migranti non accompagnati e i favori agli amici della Misericordia

L’inchiesta per corruzione nei confronti dell’ex assessore Gambino fa emergere un sistema di favori in denaro e facilities da parte di alcune figure chiave dell’ambito cooperativo, nella fattispecie Enrico Malagamba, alla guida del consorzio Snafat, e Francesco Fracchiolla, governatore della Misericordia di Genova che – tra le altre cose – aderisce allo stesso consorzio Snafat.

Gli episodi evidenziati sono molteplici. Si va dalle pressioni per far sopprimere una fermata del’autobus in via Bologna per consentire alle Misericordie di parcheggiare le proprie ambulanze, nonostante il parere negativo di un dirigente della Mobilità del Comune al tentativo di convincere la collega di giunta, l’assessore al Sociale Lorenza Rosso, ad assegnare a Misericordie e Snafat un servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso una struttura dei due a Sassello, nell’entroterra di Savona, attribuendo loro anche il servizio di trasporto dei ragazzi, rescindendo un altro contratto con un’altra cooperativa con base a Genova.

Ma ci sarebbe anche l’azione di disturbo, da parte di Gambino, su richiesta di Fracchiolla, di controlli della polizia locale su alcuni presunti pasti avariati all’interno della mensa della struttura per migranti all’interno dell’ex ostello della gioventù del Righi, struttura affidata proprio alla Misericordia di Genova. Gambino, in sostanza, fece in modo che i controlli fossero fatti direttamente sulla ditta che forniva i pasti bypassando la struttura in questione.

In cambio, secondo gli inquirenti, Gambino – in diverse occasioni – avrebbe accettato favori dai due imprenditori. Da Francesco Fracchiolla la promessa di 3000 euro in nero, poi ricevuti effettivamente nel settembre 2024. Non solo, Fracchiolla, insieme a Enrico Malagamba, si offrì di pagare le rate del leasing di un suv in uso a Gambino e in un frangente mise a disposizione un’auto elettrica di proprietà per consentire all’ex assessore e famiglia di fare un viaggio a Milano.

Dalle carte emergono anche i 7500 euro versati dal Fracchiolla sul conto corrente dello studio dentistico della moglie di Gambino a fronte di fatture emesse per cure odontoiatriche – inesistenti per i pm – nei confronti di ospiti della Misericordia.

Da Malagamba, poi, avrebbe ricevuto il pagamento di 760 euro di una cena per la campagna elettorale per le Regionali del 2022 e circa 3000-4000 euro in servizi per l’utilizzo di un deposito per arredi e oggetti e poi di un trasloco in una fase di cambio di casa dell’ex assessore.

La “cena sospesa” al porto antico senza la licenza di sicurezza

All’amico imprenditore Artur Marashi avrebbe fatto favori informandosi tramite la sezione di pg della polizia locale su alcune vicende investigative che riguardavano un locale di sua proprietà dove era avvenuta una rissa, avrebbe fatto pressioni per far arrivare i vigili per sanzionare venditori ambulanti di cibo e bevande che stazionavano di fronte all’ingresso del locale.

Non solo: il 21 giugno 2024 Gambino “nella sua veste di assessore alla polizia amministrativa del Comune di Genova competente al rilascio della relativa autorizzazione”, consentiva che la Dinner in the sky organizzata al porto antico iniziasse la propria attività di ristorazione “panoramica” a 50 metri da terra senza la necessaria preventiva licenza per i profili di sicurezza e garantendo agli organizzatori che non si sarebbero stati controlli amministrativi di sicurezza sull’utilizzo della gru il giorno dell’inaugurazione, si apprende dalle carte. In cambio per questo episodio aveva partecipato gratis alla cena sospesa insieme alla moglie.

Marashi inoltre si era impegnato a trovare un medico che potesse affittare parte dei locali della Dentaland e si era impegnato a veicolare lì due fisioterapisti stipendiati rispettivamente da Genoa e Sampdoria, che lui conosceva bene grazie alla società che gestiva gli steward delle partite al Ferraris.

“Abbiamo letto le contestazioni ipotizzate – commenta l’avvocata Rachele De Stefanis – sono certa che il mio assistito potrà fornire agli inquirenti tutti i chiarimenti necessari, avendo sempre agito con la massima trasparenza”.