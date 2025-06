Terremoto in Comune, Salis: “Ora cambio di passo per la polizia locale”. Giurato ancora al Matitone

Genova. Per ora nessun provvedimento in attesa degli sviluppi giudiziari, ma il Comune di Genova è al lavoro per una “riorganizzazione” della polizia locale dopo l’inchiesta deflagrata stamattina per corruzione (nei confronti dell’ex assessore Sergio Gambino), rivelazione di segreto d’ufficio (contestata al comandante Gianluca Giurato) e diversi abusi che avrebbero commesso alcuni agenti nei confronti di persone arrestate. Lo ha annunciato la sindaca Silvia Salis nella conferenza stampa convocata a Tursi a fine giornata insieme al vicesindaco Alessandro Terrile e all’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi.

“Genova è stufa di finire sulle cronache per questo tipo di motivi, bisogna iniziare una storia nuova – ha esordito Salis -. Siamo qui proprio per difendere l’operato della polizia locale, al fianco della quale siamo in questo momento difficile. La polizia locale nella grandissima maggioranza opera nel totale rispetto delle regole e a sostegno di questa città. Siamo già al lavoro per una riorganizzazione necessaria dopo i fatti emersi. Abbiamo il massimo rispetto e la massima fiducia nella procura e nel suo operato. Non vogliamo essere giustizialisti, ma pretendiamo che venga fatta chiarezza”.

Giurato, accusato di aver diffuso il dossier su un incidente stradale provocato da Silvia Salis nel 2024, fatto pubblicato dal quotidiano La Verità a ridosso delle elezioni, stamattina si è presentato regolarmente nel suo ufficio al Matitone e non ha rassegnato le dimissioni. “Non ha i telefoni da stamattina, non ho avuto modo di parlarci”, ha spiegato la sindaca, facendo riferimento al sequestro dei cellulari. Giurato ha comunque inviato un messaggio all’assessora Viscogliosi da un nuovo numero di telefono. Le attività di comando sono state assunte dal suo vice Fabio Manzo.

Salis studia la rivoluzione per la polizia locale

In ogni caso quella che ha in mente Salis è una rivoluzione all’interno del corpo: “Vanno ridefinite le competenze e riportate alle reali competenze della polizia locale che non devono essere contrapposte alle competenze delle altre forze di polizia. Questo genera confusione anche nelle indagini. È il momento per un cambio di passo. Un approccio repressivo al tema della sicurezza non funziona. È importante che si crei un clima diverso nella polizia locale, è importante che si avverta che è cambiata la guida. Ognuno deve fare il lavoro e deve sentirsi libero di esprimersi nei limiti della legge, ma chiunque vada fuori dai limiti deve essere sanzionato. Invito chiunque abbia notizia di comportamenti di questo tipo a denunciare”.

Poi un messaggio a tutti i dipendenti comunali: “Siamo grati per come stanno affrontando queste ore, per lo sforzo che stanno facendo, per essersi messi a disposizione delle indagini. Li prego di denunciare tempestivamente se dovessero assistere a fatti di questo genere. Se qualcuno li obbliga a fare qualcosa che non dovrebbero fare, li prego di denunciare. Questo Comune non lo accetta. Chiunque farà una cosa di questo genere verrà cacciato dal Comune di Genova e da questa giunta. Nessuno si dovrà trovare in questa condizione se fare quello che gli dicono o quello che ritiene giusto fare. Chi era nella posizione di chiedere una cosa che non poteva chiedere l’ha fatto facendo valere il suo potere: una responsabilità politica gravissima”.

Terrile: “Massima collaborazione, attività ancora in corso”

“Da stamattina tutti gli uffici interessati hanno prestato la massima collaborazione agli inquirenti – ha aggiunto Terrile -. Le attività sono complesse e non sono ancora terminate, stanno ancora acquisendo atti. Noi confermiamo la piena fiducia e la massima collaborazione all’autorità giudiziaria”. “Gli uffici del Comune – ha aggiunto – non hanno nessun contezza dei fatti, ogni valutazione sarà rimessa all’attività informativa che gli uffici comunali stanno compiendo con la collaborazione della Procura per capire i margini”.

“I fatti, ancorché non accertati, hanno gravità anche sul piano politico – ha rincarato Terrile -. Il fatto che forze di polizia locale utilizzino informazioni che devono detenere solo a fini di ufficio per fare propaganda politica è un fatto molto grave che non attiene solo al tema della democrazia e delle elezioni, perché abbiamo visto che a poco è servito, ma fanno intendere che la libertà di tutti i cittadini possa essere intaccata dal fatto che qualcuno, se vuole, possa usare informazioni che non dovrebbe usare. Su questo ci sarà da parte della giunta un’attività inflessibile per accertare cosa sia potuto succedere. Qualunque fosse il cittadino interessato è un fatto grave. Mi aspetto che le forze di minoranza prendano le distanze”.

Il presunto dossieraggio e il caso dell’incidente stradale

Sul presunto dossieraggio che ha portato alla pubblicazione di articoli in campagna elettorale (tra cui la notizia di un investimento col semaforo rosso, poi rivelatasi parzialmente infondata), Salis non si dichiara stupita: “Questo è il modo in cui certa politica pensa di fare politica, attacchi personali sulla vita privata. Sono state seguite persone che vivono intorno a me, siamo arrivati a un livello imbarazzante. Pensare che questa sarebbe stata la grande bomba mediatica che avrebbe rovinato il mio percorso verso le elezioni la dice lunga sulla qualità di questa classe politica. Credo che il livello di aggressività della politica sia allarmante. Mi chiedo sia possibile arrivare a guardare nella spazzatura delle persone per vedere cosa mangiano. È una delle cause per cui le persone non vanno più a votare”.

“Non solo è stata fatta una campagna architettata per danneggiare un candidato, ma la cosa grottesca è che questa cosa sia stata fatta usando una posizione di potere su un dirigente – prosegue Salis -. Obbligare i sottoposti a fare qualcosa da usare contro qualcun altro è di una gravità enorme e incommentabile anche a livello umano e ideologico”.

Chiederà i danni per l’episodio che l’ha vista coinvolta in campagna elettorale? “È una cosa che valuterò, non ci ho pensato ancora, mi interessa che la procura faccia il suo lavoro. Il danno magari è stato temporaneo, il danno più grande è stato vedere soffrire persone che amo. Ho un ricordo di quei giorni, ricordo mia madre e mia nonna con le lacrime, non si facevano una ragione del fatto perché si arriva a fare questo. Io vedo la totale inefficacia di questo modo di fare politica, mi fa sorridere quando viene da destra, dove hanno come esempio Berlusconi che è stato attaccato in ogni forma senza alcun risultato: non hanno imparato nessuna lezione”.

Salis: “L’opposizione prenda le distanze da Gambino”

La sindaca chiede una presa di posizione da parte del centrodestra: “Mi chiedo se qualcuno dell’opposizione abbia detto qualcosa, al momento non mi risulta. Anche questo è strano. Hanno fatto dichiarazioni su dove vado in vacanza, come mi vesto, dove ho il box. Io prenderei le distanze”.

Quindi, riferendosi in particolare all’assessore Gambino accusato di corruzione in uno dei filoni d’indagine: “Questi fatti meriterebbero una fortissima presa di posizione del partito di appartenenza. Io sono sempre garantista, aspettiamo di vedere l’evoluzione di questa indagine. Se verificati, sono fatti molto gravi per i quali mi aspetto una fortissima presa di posizione di Fdi“.