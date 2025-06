Incendio al terminal traghetti, indagati l’ad e il delegato alla sicurezza di Stazioni Marittime

Genova. La procura di Genova ha chiuso le indagini per il rogo divampato il 31 ottobre 2023 nei locali sotterranei del Terminal Traghetti, episodio che aveva provocato l’intossicazione di tre persone e danni ingenti, costringendo le attività commerciali alla chiusura per più di due mesi.

Sono indagati l’amministratore delegato di Stazioni Marittime Alberto Minoia e il delegato alla sicurezza Edoardo Calcagno (difesi dall’avvocato Andrea Vernazza).

All’indomani dell’incendio, la Procura aveva aperto un fascicolo per lesioni e incendio colposi aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il pubblico ministero Giuseppe Longo aveva disposto una consulenza tecnica per chiarire le cause del rogo e aveva indagato anche il delegato alla sicurezza di Coop e il direttore del personale. Per questi ultimi è stata chiesta l’archiviazione.

Dall’esame tecnico, infatti, non si è riusciti a risalire all’origine dell’incendio. È però emerso che vi sarebbe stata una omessa vigilanza sulla pulizia dell’ammezzato dove ci sono i locali tecnici e una omessa manutenzione degli impianti di aerazione. Non sarebbero state rifatte le cablature e non ci sarebbe stata adeguatezza nella ventilazione. Il rogo era stato spento immediatamente ma si erano propagati i fimi della combustione che non erano stati aspirati dall’impianto di aerazione.

In quel momento erano in corso lavori di manutenzione da parte di una ditta incaricata proprio dalla cooperativa, la quale però sosteneva che il macchinario interessato non fosse di propria competenza. Due operai che stavano lavorando e un anziano cliente (tutti assistiti dall’avvocata Giulia Liberti) erano rimasti intossicati. L’anziano era stato ricoverato 40 giorni ed era stato anche in coma. Il locale era stato stato sequestrato per consentire le indagini dei vigili del fuoco e degli ispettori della Asl3. Secondo alcuni testimoni quel giorno avrebbe funzionato solo l’impianto antincendio della Coop.