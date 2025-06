Incendio in un magazzino a Sampierdarena, il fumo invade un negozio al piano strada

Genova. Questa mattina, poco prima delle otto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una fuoriuscita fumo in via Pieragostini. Il fumo usciva denso da un negozio al piano strada.

Una volta entrati all’interno, si appurava che l’incendio non era localizzato in quei locali. La ricerca ulteriore ha individuato un locale, a quota inferiore, dove erano accatastati dei materiali che per cause non accertate, hanno preso fuoco.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche la polizia locale che ha coordinato la gestione della viabilità durante le operazioni di spegnimento.