In Val Borbera torna il Boscadrà Festival: appuntamento a luglio con incontri, musica e cibo

Val Borbera. Il Boscadrà festival dal 4 al 6 luglio sarà una tre giorni dedicata agli incontri, alla musica, all’ecologia ma soprattutto allo stare insieme.

Il Boscadrà è ambientato in location naturali e rurali e ha l’obiettivo di valorizzare ciò che di bello c’è nella Val Borbera sperimentando modalità innovative e sostenibili per produrre economia virtuosa per il territorio, portando pubblico dall’interno e dall’esterno e proponendo forme sostenibili di fruizione turistica e culturale.

Il programma propone, come ogni anno, dibattiti, concerti, spettacoli teatrali, concerti live, dj set, laboratori “del saper fare” per bambini e adulti, colazioni, pranzi e cene contadine con il desiderio di esplorare il nostro rapporto con la natura e ragionare in maniera collettiva sui grandi temi dell’ecologia.

Un programma ed un’identità quella del Boscadrà che coniuga in maniera contaminata tutto ciò che è divulgazione culturale con un legame sempre più viscerale con la sostenibilità ambientale: Luca Mercalli, Anna Carol, Jolly Mare, Libri Brutti, Alberto Bianco, Andrea Staid, Jule e Poltergeist.

Oltre alla musica il Boscadrà punta ad un’interazione e incontro con il proprio pubblico proponendo diversi laboratori, come quello per “Fare un Orto” o “Impressioni Botaniche” pr imparare a lavorare l’argilla o “Wanna Play” un laboratorio in cui mettere il corpo ed il suo movimento al centro, senza dimenticare i più piccoli con “Narrazioni in Bosco”.

Il Boscadrà Festival avrà tra le realtà ospiti “Foglie di Ulivo”, una famiglia palestinese che vive in Italia, le cui radici sono ancorate in Palestina, nella città di Nablus.

Programma

VENERDI 4 LUGLIO

Borghetto di Borbera, Piazza Niccolò Paganini/Piazza della Chiesa (AL)

Dalle ore 19.00 | Street food in piazza con prodotti locali a cura del ristorante Il Fiorile e Mainstreat

Ore 20:30 | Presentazione della neonata CER Val Borbera

Ore 20:45 | Di crisi climatiche, transizioni energetiche, transizioni culturali e altre svariate urgenze

Maurizio Carucci dialoga con Luca Mercalli

Ore 23.30 | Musica e djset presso il bar Tre Scudi

Ingresso gratuito

SABATO 5 LUGLIO

Cascina Barbàn – Albera Ligure (AL)

Ore 16.00 | Apertura porte

Dalle ore 17:30 | Laboratorio a offerta libera Fare un orto a cura dell’az. agr. ecologica La Tabacca

(info e prenotazioni: boscadra@gmail.com)

Dalle ore 17:30 | Laboratorio per bambini NarrAzioni in bosco a cura di Talea e Libreria Namastè (costo 5 euro -info e prenotazioni Marta 3470405673)

Ore 20.00 | Cena contadina a cura di Cascina Barbàn

Ore 21:00| Bianco in concerto acustico

Ore 21:30 | Libri brutti Live con Auroro Borealo, Carlotta Sanzogni e Massimo Fiorio

Ore 22:45 | Anna Carol in concerto acustico

Dalle ore 23:30 | Jolly Mare, Jule e Poltergeist

Prevendite su Dice (Il biglietto per il sabato comprende anche l’ingresso alla domenica)

DOMENICA 6 LUGLIO

Cascina Barbàn – Albera Ligure (AL)

Ore 08:30 Laboratorio Introduzione al Qi Gong pratica millenaria cinese di movimento e spiritualità (partecipazione a offerta libera)

Ore 08.30 | Colazione sui prati

Ore 11.00 | in Sala Sociale Andrea Staid dialoga con Maurizio Carucci, letture e pianoforti.

Ore 10:00 | Impressioni botaniche laboratorio con l’argilla per adulti e bambini a cura di Nani Ceramiche (costo 25 euro: materiali, cotture comprese – info e prenotazioni Marta 3470405673)

Ore 10:00 | Wanna Play? Laboratorio di movimento per adulti e bambini a cura di sharing trainig Milano (costo 10 euro – info e prenotazioni: Marta 3470405673)

Ore 12.30 | Pranzo contadino a cura di Cascina Barbàn

Ore 14.00 | Musica live in acustico (tba)

Ore 15.00 | Saluti

biglietto direttamente in cassa (euro 10)

Chi non ha partecipato alla serata di sabato può entrare comprando il biglietto all’ingresso la domenica.

I bambini sotto i 13 anni non pagano l’ingresso

I LABORATORI

LABORATORIO FARE UN ORTO

Consigli pratici e riflessioni intorno all’orto a cura di Francesca Bottero e Giorgia Bocca de La Tabacca.

La Tabacca rappresenta un punto di riferimento del ponente ligure per la diffusione dei temi ambientali/agricoli, per i progetti d’inclusione sociale oltre ad essere un polo di formazione

e un esempio di recupero dei terreni rurali abbandonati nel territorio di Genova.

L’approccio agroecologico ha interessato fin da subito l’analisi del contesto per promuovere una progettazione ecologica degli immobili, dei terreni e del bosco. I limiti del luogo, la mancanza della strada, dell’acqua e le difficoltà iniziali del vicinato sono state superate attraverso soluzioni ecologiche, creative e risorse personali.

LABORATORIO PER BAMBINI

NarraAzioni in Bosco a cura di Talea aps e libreria Namastè

La Cacciastorie al Boscadrá, chissà quale nuovo racconto avrà scovato?

Racconto teatralizzato, laboratori selvatici e giochi cooperativi a cura di Talea Aps e Libreria Namastè

LABORATORIO DI CERAMICA

Impressioni botaniche a cura di Nani Ceramiche

Laboratorio con l’argilla

Realizzeremo piattini o piastrelle decorative utilizzando le impressioni di foglie ed erbe raccolte sul momento. Si utilizzerà una tecnica semplice (adatta anche a chi è alla prima esperienza con l’argilla) ma di grande impatto visivo, colorazione con engobbi creati sul momento.

Per adulti e famiglie

LABORATORIO SUL MOVIMENTO

Wanna play? laboratorio a cura di Sharing Training Milano

1h di laboratorio di movimento aperto a chiunque voglia mettersi in gioco (benvenute tutte le generazioni).

Wanna play? Vuole riportare il corpo ad una sua personale libertà espressiva abitando un contesto rilassato e di gioco.

Verranno forniti dispositivi di immaginazione attraverso i quali osservare e riscrivere il paesaggio.

Assumendo posture più o meno bizzarre, suddivisi talvolta in gruppi, daremo forma a dei quadri in movimento provando ad accordarci con gli spunti che offre l’ambiente intorno.

La cooperazione insieme a un po’ di affetto per il disagio saranno ottimi compagni di gioco.

Maggiori info sul sito ufficiale