In Liguria nubi irregolari al mattino, poi schiarite: bassa probabilità di pioggia

Genova. L’aria umida in arrivo dal mare mantiene condizioni di nuvolosità irregolare sulla nostra regione fino alla giornata di domenica. In genere basso il rischio di pioggia salvo piovaschi locali nelle aree interne. Lunedi situazione più stabile ed aumento delle temperature.

Per la giornata di oggi, sabato 7 giugno, i meteorologi di Limet prevedono: tra la notte e la mattinata nubi basse ed irregolari sul settore centro-occidentale della costa e rilievi retrostanti; basso il rischio di pioggia a parte pioviggini o sgocciolate. Più sole su Tigullio orientale, Spezzino, Imperiese, versanti padani ed Alpi Liguri. In giornata situazione pressochè immutata, ma con maggiori schiarite lato costa, con nuovo aumento della nuvolosità in serata.

I venti saranno in genere moderati da sud-est, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio. Il mare generalmente mosso. Le temperature stazionarie.