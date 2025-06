Il Sestri Levante si aggiudica la 5ª Coppa Primavera Arancione, superando, ai rigori, la Virtus Entella

Santa Margherita Ligure: Il Sestri Levante si aggiudica la 5a Coppa Primavera Arancione, superando ai calci di rigore (la partita si era chiusa sul risultato di 2-2) la Virtus Entella.

La manifestazione, organizzata, come sempre, in maniera perfetta dall’ACD Sammargheritese, con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure, ha visto scendere in campo le formazioni professionistiche Under 16 di Entella, Genoa, Pro Vercelli, Sestri Levante ed i team dilettanti Under 17 di Sammargheritese e Valenzana.

Risultati gare del mattino

Sammargheritese-Sestri Levante 0-3

Valenzana-Entella 0-2

Genoa-Sammargheritese 4-1

Pro Vercelli-Valenzana 3-0

Genoa- Sestri Levante 0-1

Pro Vercelli-Entella 1-1 (3-4 dopo i rigori)

Gare del pomeriggio

Terzo Memorial Alessio Corradini

Valenzana-Sammargheritese 1-1 (5-3, dopo i rigori)

Quarto Memorial Paolo Aceto

Pro Vercelli-Genoa 3-1

Quinta Coppa Primavera Arancione

Sestri Levante-Virtus Entella 2-2 (4-2 dopo i rigori).