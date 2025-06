Il ritorno dei viaggi on the Road, perché scegliere un SUV compatto

La bella stagione è arrivata ormai da un po’ e per molti è già tempo di vacanza. Mare, montagna o città, il quesito è sempre lo stesso. C’è chi non abbandona le vecchie abitudini e decide di raggiungere la stessa meta di riferimento, chi, invece, decide di farsi guidare dall’ispirazione. Negli ultimi anni, tuttavia, abbiamo assistito a una vera e propria svolta per quanto riguarda il modo di fare vacanza, con un aumento esponenziale di chi decide di organizzare viaggi a “misura d’auto”: sarà il desiderio di avventure più autentiche, lontane dalle mete esotiche o mainstream, sarà per contenere le spese in un periodo non esattamente entusiasmante per le tasche degli italiani, chi viaggia oggi sempre più spesso lo fa su strada.

Come conseguenza il mercato dell’auto ha visto un vero e proprio balzo delle immatricolazioni di SUV compatti, veicoli che si prestano in maniera eccellente ai lunghi viaggi e che costituiscono oggi il miglior compromesso tra sicurezza, comodità e affidabilità. Versatili e resistenti, i SUV del segmento B o C, sono ideali per lunghi viaggi, sia perché offrono interni ampi e un baule capiente, in grado di ospitare comodamente fino a cinque passeggeri, sia perché grazie alle loro caratteristiche tecniche offrono ottime prestazioni, grande affidabilità e sicurezza in tutte le condizioni meteo.

I più popolari nel segmento C

Tra i SUV compatti più popolari nel segmento C, oggi troviamo il nuovo Nissan Qashqai J11, che dei vecchi modelli ripropone stabilità e affidabilità tipici della casa giapponese, in una veste estetica nuova, ma soprattutto con una nuova motorizzazione ibrida termico + elettrico. Nella top cinque dei SUV compatti preferiti dagli italiani troviamo anche i popolarissimi Peugeot 3008, il super compatto Ford Kuga e un altro grande classico, anch’esso nella sua nuova versione, il Tucson Hyundai.

L’importanza di una corretta manutenzione

Ognuno di questi SUV compatti è garanzia di affidabilità e performance, ed è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza, quali Airbag, ABS, controllo elettronico della stabilità, traction control e altro ancora. Per chi ama viaggiare su strada acquistare uno di questi modelli costituisce un primo passo, ma per la sicurezza nostra e dei nostri passeggeri la manutenzione del veicolo risulta ancora ugualmente essenziale.

Attenzione ai tergicristalli

Una manutenzione periodica dei diversi componenti è fondamentale sempre, tuttavia, prima di iniziare un lungo viaggio su strada, è importante effettuare una manutenzione aggiuntiva, con particolare attenzione a gomme, freni e sospensioni, i primi responsabili della stabilità dell’auto, ma attenzione a non dimenticare un componente che potrebbe passare in secondo piano, la cui importanza, invece, lo vorrebbe ai primi posti della lista. Stiamo parlando dei tergicristalli, il cui contributo risulta di vitale importanza, specialmente in condizioni meteo estreme, come quelle cui ci stiamo sempre più tristemente abituando anche nella nostra Penisola. Se hai bisogno di acquistare nuove lame o l’intera spazzola per la tuo auto, consulta le dimensioni delle spazzole tergicristallo per trovare il modello giusto per la tua auto. Inoltre, per selezionare il ricambio giusto e garantire una visibilità perfetta durante la guida, è importante che i proprietari abbiano a disposizione informazioni sulle dimensioni delle spazzole tergicristallo della Nissan Qashqai J11.

Tergicristalli efficienti senza difetti sono fondamentali per la visibilità durante le fasi di guida, specialmente in condizioni meteo particolarmente avverse come grandine, vento e forte pioggia. Secondo un recente studio dell’autorevole rivista Quattroruote tergicristalli usurati potrebbero, infatti, ridurre la visibilità fino al 35%, specialmente in caso di temporali estivi, temibili per la loro imprevedibilità e per la presenza di particelle di sabbia che rendono più difficoltosa la detersione del parabrezza.

Per questo prima di ogni viaggio, ricorda di effettuare un controllo approfondito sulle lame dei tergicristalli e in caso di usura provvedi alla sostituzione, scegliendo sempre prodotti di alta qualità, affidabili e performanti.