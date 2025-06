Il nuovo Consiglio comunale convocato il 18 giugno: elezione del presidente e giuramento della sindaca Salis

Genova. Il nuovo Consiglio comunale di Genova si riunirà per la sua prima seduta mercoledì 18 giugno, a partire dalle ore 15. La Sala Rossa vedrà quindi avvicendarsi la nuova legislatura genovese con novità e conferme. La prima seduta sarà però ovviamente legata alle procedure di insediamento.

Al primo punto saranno prese in esame condizioni degli eletti ai sensi dell’articolo 41 del Testo Unico degli Enti Locali: si tratta di una procedure per verificare la regolarità delle posizioni dei consiglieri e provvedere a eventuali surroghe. Successivamente, si procederà con l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale – la figura chiave che avrà il compito di guidare i lavori dell’assemblea cittadina per i prossimi anni – che svelerà, almeno sulla carta, gli ultimi dettagli sugli equilibri presi all’interno della coalizione, equilibri che nelle scorse settimane, per la costruzione della giunta, sono stati messi a dura prova. A seguire, verranno eletti anche i due vicepresidenti che affiancheranno il presidente nelle sue funzioni.

A seguire poi il momento più atteso, vale a dire il giuramento della Sindaca, un atto formale che ufficializzerà l’inizio del suo mandato. Subito dopo, Salis comunicherà ufficialmente i nominativi del Vice Sindaco e degli Assessori che comporranno la nuova Giunta, delineando così la squadra di governo della città. A seguire, come da prassi, ci dovrebbe essere il primo discorso ufficiale di Silvia Salis in Consiglio comunale, dove la sindaca delineerà il suo programma per la città

Infine, l’ordine del giorno prevede l’elezione della Commissione Elettorale Comunale, un organismo incaricato di supervisionare le operazioni elettorali a livello locale.