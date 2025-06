Il movimento del generale Vannacci ha un team anche a Genova (nel nome di Balilla)

Genova. Si è costituito a Genova il primo team del movimento ilMondoAlContrario, associazione nata per appoggiare il percorso politico del generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega.

Il nome è ufficiale è Team Vannacci Balilla Genova, dal soprannome del leggendario Giovanni Battista Perasso che avrebbe dato inizio all’insurrezione genovese contro gli austriaci nel 1746, figura enfatizzata in chiave patriottica prima nel Risorgimento italiano e poi durante il ventennio fascista. Il referente è Saro Cesario, già responsabile provinciale del movimento Indipendenza! di Alemanno e più candidato come capolista alle ultime regionali.

Il movimento, spiegano i promotori in una nota, è “una associazione politico-culturale autonoma ed indipendente che si propone di dare voce e forza agli italiani che si sentono ignorati da un sistema politico, culturale e mediatico che sembra aver completamente capovolto il buon senso, i valori tradizionali e l’identità nazionale” e si pone come “punto di riferimento per chi vuole riaffermare una visione alternativa, patriottica, identitaria e sovrana“. Parole chiave sono patria, sicurezza, sovranità, identità, famiglia, lavoro, tradizioni e difesa dei confini.

L’adesione al team, in maniera trasversale, è aperta ad “aderenti di diverso orientamento politico che condividano i principi, gli scopi e le finalità della associazione e soddisfino i requisiti di ammissione”.