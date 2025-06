Il Galata celebra la Giornata degli oceani: installazioni, laboratori e un viaggio cinematografico nei mari

Genova. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, l’8 giugno, il Galata Museo del Mare propone dal 5 all’8 giugno 2025 un lungo fine settimana interamente dedicato alla cultura del mare, con un calendario ricco di eventi che intrecciano arte, memoria e riflessione sul futuro degli ecosistemi marini.

Fulcro delle celebrazioni sarà sabato 7 giugno, con la proiezione gratuita per i visitatori del documentario “I Segreti dell’Oceano con David Attenborough”, in programma alle ore 10:30, 15:00 e 17:00 nell’Auditorium del museo. Un’esperienza immersiva e potente, che condurrà il pubblico in un viaggio tra barriere coralline, foreste di kelp e profondità marine. Prodotto da Silverback Films e promosso da ICMM – International Congress of Maritime Museums in collaborazione con l’Associazione Promotori Musei del Mare, il film racconta con immagini mozzafiato e una narrazione autorevole l’importanza vitale degli oceani per la vita sul pianeta. Le proiezioni, in lingua inglese, sono gratuite fino a esaurimento posti.

Accanto al cinema, il museo ospiterà una serie di iniziative che coinvolgono diversi linguaggi artistici e culturali. Venerdì 6 giugno alle ore 18:00, si terrà il finissage della mostra immersiva “Odisseo in alto mare” di Barbara Luisi, con performance musicale dell’artista e letture poetiche da testi di Giorgio Caproni. La mostra ha trasformato gli spazi della Saletta dell’Arte in un’esperienza sensoriale tra fotografia, seta, specchi e suoni.

In contemporanea, dalle 18:30 alle 20:00, il Galata parteciperà ad Archivissima – La Notte degli Archivi, con tre turni di visite guidate all’Archivio Fotografico Francesco Leoni con il sostegno della Fondazione Paolo e Giuliana Clerici.

Non mancheranno i laboratori didattici per bambini e famiglie. Il percorso urbano “L’Oca di Prè” si svolgerà in due appuntamenti: giovedì 5 e venerdì 6 giugno dalle 16 alle 18 con partenza sempre dal Galata. In collaborazione con il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, l’azione è realizzata nell’ambito del progetto “La comunità entra in scena – l’educazione scritta, diretta e interpretata… da TUTTI“. L’iniziativa guiderà i piccoli partecipanti alla scoperta creativa del quartiere di Prè, tra suoni, immagini e racconti. L’attività “L’Oca di Prè” continuerà con un altro incontro il 16 giugno alle 16 con ritrovo sempre dal Galata. La partecipazione è gratuita ed è consigliata la prenotazione

Nelle giornate di sabato e domenica 7 e 8 giugno, sono previste visite guidate al sommergibile Nazario Sauro (sabato alle ore 11:00 domenica 11 e 14:30); mentre domenica sono previsti i laboratori didattici “Vita a bordo di galee, galeoni e vascelli” alle ore 12:00 e 15:30, compresi nel biglietto d’ingresso del museo.

Per tutta la durata dell’evento sarà visitabile la mostra fotografica “Amerigo Vespucci On Board!” di Carlo Mari, un affascinante racconto per immagini in bianco e nero dedicato alla vita a bordo del celebre veliero della Marina Militare Italiana, fino al 29 giugno 2025 nella Galleria delle Esposizioni e la Sala delle Scienze Nautiche che ospita il patrimonio scientifico dell’Istituto Idrografico della Marina.