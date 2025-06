Il Brescia ritira il ricorso, per il playout Sampdoria – Salernitana si attende solo l’ufficialità

Genova. Il Brescia rinuncia al ricorso alla corte d’appello federale. Ieri sera Massimo Cellino ha dato mandato ai suoi legali di ritirare il ricorso in appello contro la sentenza, ora definitiva, del tribunale federale che lo scorso 29 maggio aveva sancito la penalizzazione del club con otto punti, di cui quattro da scontare in questa stagione, per il caso dei crediti di imposta utilizzati per pagare i contributi di febbraio e aprile e risultati inesistenti.

Si attende dunque solo la comunicazione ufficiale per i playout tra Sampdoria e Salernitana, con la società blucerchiata che dovrà di conseguenza dare il via alla prevendita in tempi rapidissimi, visto che la partita in casa si disputerà a Genova domenica 15 giugno alle 20:30.

L’intenzione di Cellino è di spostare la battaglia legale nella giustizia ordinaria. Secondo quanto riportato dai media bresciani, l’avvocato Giorgio Altieri, legale dell’imprenditore sardo ha fatto capire che la decisione senza precedenti della Lega di Serie B del 18 maggio di rinviare a data da destinarsi le gare di play-out, la decisione del Consiglio Federale della FIGC del 26 maggio di mantenere ferma per Brescia Calcio la data del 6 giugno per i requisiti di iscrizione e la decisione del TFN del 29-30 maggio sulle penalizzazioni fortemente contestata con il reclamo, hanno contribuito a uno scenario di impossibilità di accesso al credito per Brescia Calcio, già vittima di due truffe importanti che non sono state minimamente considerate nella loro effettiva portata.

Resta invece in piedi l’audizione al Collegio di Garanzia del Coni della Salernitana, in programma oggi, che ha contestato la sospensione dei playout. Qualora il collegio di garanzia del Coni, bocciasse il ricorso, la Salernitana è pronta a presentarne subito un altro al Tribunale Federale Nazionale, che ha più poteri per poter sospendere il provvedimento, ma questo, secondo quanto riportano le testate locali di Salerno, molto probabilmente lo si saprà dopo i playout.