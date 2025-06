Il 9 giugno l’organista di Notre Dame di Parigi in concerto nella basilica di Santa Maria Immacolata

Genova. Entra nel vivo la rassegna organistica del Giubileo Laudate Dominum in chordis et organo con il concerto di lunedì 9 giugno 2025, alle ore 21, nella Basilica di Santa Maria Immacolata, in via Assarotti a Genova. Ne sarà protagonista il concertista francese Vincent Dubois, organista titolare della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi dal 2016.

Conosciuto come uno degli organisti più brillanti sulla scena mondiale, ha condotto un’intensa attività concertistica da quando nel 2002 ha vinto, all’età di 22 anni, i primi premi nei prestigiosi concorsi internazionali Royal Bank international organ competition of Calgary (Canada) e Xavier Darasse di Tolosa.

Appassionato fin da giovane dell’arte dell’improvvisazione e segnato dall’incontro con Philippe Lefèbvre, organista di Notre-Dame de Paris, è oggi considerato uno degli improvvisatori più brillanti. Sarà un’occasione per ascoltare le maestose sonorità dell’organo Trice (1883-90) – Balbiani (1927-28) in un programma dedicato a musiche di Johann Sebastian Bach, César Franck, Louis Vierne, Camille Saint-Saëns e Marcel Dupré. L’esibizione del Maestro Dubois si concluderà con un’improvvisazione in stile sinfonico su temi dati dal pubblico. Per dare ulteriore lustro all’appuntamento, quello stesso giorno la città di Genova ospiterà un convegno di studi organizzato dalla Conferenza Episcopale Ligure, alla presenza di delegati provenienti da tutta Italia, dal titolo “Organi storici e acustica nelle chiese”, che si svolgerà al Palazzo della Borsa.

La rassegna è promossa dalla Conferenza episcopale ligure, nell’ambito dell’anno giubilare, per valorizzare il patrimonio organario della regione restaurato grazie ai fondi dell’otto per mille messi a disposizione dalla Conferenza episcopale italiana, in sinergia con i vescovi e gli uffici Beni culturali ecclesiastici delle sette diocesi della regione ecclesiastica ligure. Ogni diocesi coinvolta nel progetto ha proposto la valorizzazione di uno strumento restaurato. L’organizzazione artistica della rassegna è affidata, su incarico della Conferenza Episcopale Ligure, all’associazione socio-musico-culturale Rapallo Musica Ets, operante sin dal 1999 nel campo della valorizzazione del patrimonio organario tramite l’organizzazione di manifestazioni concertistiche di rilevanza internazionale.

La manifestazione si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione De Mari, Ministero della Cultura, Forum Austriaco di Cultura di Milano, Centro Culturale Italo-Austriaco di Genova, Comuni di Rapallo, Riva Ligure e Serravalle Scrivia e del patrocinio di Regione Liguria. Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito.