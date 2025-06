I segreti per proteggere viso, corpo e capelli in estate

Prendersi cura della pelle durante la stagione estiva modificando la propria skincare significa essere consci del fatto che le temperature elevate possano danneggiare pelle e capelli. Oltre al sole, la cute deve fare i conti con la salsedine tipica delle città costiere o con l’esposizione intensa delle zone di montagna. Se l’equilibrio idrolipidico della pelle viene alterato, i capelli rischiano di seccarsi, opacizzarsi e divenire via via più fragili. Nei prossimi paragrafi verranno forniti diversi consigli per una routine di protezione efficace da adottare in estate.

Come tutelare viso, corpo e chioma nei mesi estivi

La protezione solare quotidiana è indispensabile in estate, non rappresentando un’esclusiva per chi sceglie le località di mare per ottenere l’abbronzatura perfetta. Una crema solare con SPF 30 o superiore, applicata sul viso anche nelle giornate in cui il sole è nascosto dalle nuvole, protegge adeguatamente la pelle. L’ideale è anche limitare l’esposizione nelle ore più calde, quindi tra le 10 e le 16, poiché i raggi UV raggiungono la massima intensità. Dopo l’esposizione, ma anche nei momenti che la precedono, è consigliato l’impiego di prodotto specifici doposole, capaci di prevenire la comparsa di macchie e il fotoinvecchiamento, ossia lo stato d’invecchiamento della pelle che nasce dal danno cronico provocato dall’azione dei raggi ultravioletti.

Oltre al viso, anche corpo e capelli necessitano di protezione, da assicurare sempre applicando regolarmente una crema solare dotata di un SPF adeguato. Utile è l’utilizzo nella fase post-sole di scrub delicati volti a conservare la luminosità della cute e di lozioni fresche dalle capacità idratanti. I capelli, dal canto loro, traggono beneficio da un cappello o una bandana, e dall’utilizzo di filtri UV. Terminato un bagno in mare o in piscina, sarà un risciacquo con acqua dolce, seguito dall’applicazione di un olio protettivo, a creare un’efficace barriera dai raggi UV e a rimuovere tracce di salsedine e cloro. Diffuso è l’impiego di spray solari protettivi, applicabili anche diverse volte al giorno, e di maschere nutrienti e dalle proprietà ristrutturanti, queste ultime con cadenza settimanale o bisettimanale. Sono invece da evitare sia le colorazioni che piastre e phon, tutti accessori deleteri per i capelli durante i mesi più caldi.

Durante l’estate, a causa delle alte temperature, è molto comune sudare abbondantemente ed è in questo contesto che entrano in gioco una corretta idratazione e alimentazione. Quest’ultima riveste un’importanza cruciale, dato che è attraverso le scelte a tavola che l’organismo potrà disporre della giusta carica di energia senza sovraccaricare il sistema digestivo. Frutta e verdura di stagione sono destinate a divenire protagoniste, in quanto alimenti in grado di fornire un apporto adeguato di vitamine e sali minerali essenziali. I capelli e la pelle traggono beneficio da pesce azzurro, avena, avocado e uova, accomunati dall’essere ricchi di nutrienti che contribuiscono alla resistenza della chioma e alla lucentezza della cute.

Dove trovare i prodotti giusti senza rinunciare alla qualità?

La routine estiva ideale e amica del benessere di pelle e capelli

In estate la pelle ha l’opportunità di ossigenarsi e rigenerarsi grazie alle tante giornate soleggiate ma è necessario purificarla da qualsiasi scoria per riuscire a rinforzare la sua funzione di “barriera” anche nei confronti della carica microbica presente nell’ambiente. Adottare una summer beauty routine è indispensabile se l’obiettivo è proteggere la pelle e, al contempo, garantire a quest’ultima un’abbronzatura sana. Terminata ogni sessione dedicata all’esposizione solare, sarà una detersione delicata a ritemprarla dal calore, idratarla e nutrirla. Altrettanto importante è riservare alcuni minuti, alla sera, all’idratazione in profondità sia della cute che dei capelli, incluso l’impiego di maschere rigeneranti, meglio ancora se con ingredienti lenitivi o ristrutturanti. In spiaggia, oltre a occhiali da sole, cappello e crema solare, portare uno spray idratante e più prodotti multifunzione, utili per mantenere in condizioni ottimali la pelle di viso e corpo anche nelle giornate più calde.

Impegnarsi per tutta l’estate per ottenere l’abbronzatura desiderata, e vedere la pelle schiarirsi nell’arco di pochi giorni, è un vero peccato. Per prolungare l’abbronzatura è d’aiuto ricorrere a creme idratanti, oli corpo e lozioni: la pelle rimarrà morbida ed elastica senza desquamarsi, evitando in tal modo che l’abbronzatura si sbiadisca. Perché i capelli non si secchino o danneggino, infine, è prioritario limitare l’utilizzo di piastre, phon e di qualsiasi altro strumento di styling a caldo.