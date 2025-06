Guerra in Medio Oriente, vertice in prefettura per la sicurezza dopo l’attacco USA in Iran

Genova. A seguito dell’operazione militare statunitense “Martello di Mezzanotte” contro tre siti nucleari in Iran, la Prefettura di Genova ha convocato d’urgenza per domattina una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

All’incontro parteciperanno i vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’obiettivo è valutare l’adozione di ulteriori misure di sicurezza negli spazi pubblici e in tutti i luoghi e attività sensibili legati a Israele e Stati Uniti presenti nel capoluogo ligure.

A Genova si trovano, infatti, un’agenzia consolare degli Stati Uniti e la principale sinagoga della Liguria, ritenuti potenziali obiettivi sensibili.