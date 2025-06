Guasto ai radar, la situazione dei voli torna regolare: cancellato solo il Genova-Cracovia

Genova. Il “delirio” è durato solo un’ora e mezza, nella serata di sabato 28 giugno, e poi lentamente la situazione è tornata alla normalità ma ancora questa mattina, negli aeroporti italiani, si sono vissute le ripercussioni del guasto ai radar – tecnicamente un rallentamento della trasmissione dati al Centro di Controllo d’Area di Milano Linate dell’Enav – che ieri sera ha costretto al blocco dei voli per diverse ore negli scali di Liguria, Lombardia e Piemonte.

Stamani i voli sono tutti tornati regolari. Limitate, anche ieri comunque, le ripercussioni sull’aeroporto Cristoforo Colombo: cancellato solo un volo in partenza, quello per Cracovia, operato da WizzAir.

Le circa 200 persone che si dovevano imbarcare sono state tutte sistemate negli alberghi, tranne coloro che hanno preferito attendere il nuovo volo direttamente in aeroporto

Mentre un volo Lufthansa atteso da Monaco è stato dirottato all’aeroporto di Venezia (con trasbordo dei passeggeri a Genova in pullman).

Altri quattro i voli hanno subito ritardi, quelli in arrivo da Palermo e da Monaco, e quelli in partenza per Roma e per Palermo.