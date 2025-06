“Guardiani del mare”, un nuovo progetto di educazione ambientale di Costa Crociere Foundation

Genova. In occasione del World Ocean Day, l’8 giugno, Costa Crociere Foundation presenta i “Guardiani del Mare”, il nuovo progetto di edutainment ambientale e dedicato ai giovani ospiti delle navi Costa. Un’iniziativa che rappresenta l’evoluzione naturale del programma “Guardiani della Costa“, che in otto edizioni ha coinvolto oltre 100.000 fra studenti e docenti italiani nelle attività di sensibilizzazione ed educazione alla conoscenza della ricchezza biologica marina e alla sua tutela, permettendo di raccogliere oltre 130.000 dati scientifici sulla biodiversità nel Mediterraneo, sui rifiuti marini e sull’inquinamento del mare.

“Guardiani del Mare” è pensato per essere presente su tutte le navi della flotta Costa, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico internazionale e multiculturale. Grazie a un linguaggio universale fatto di gioco, scoperta e collaborazione, il progetto potrà sensibilizzare migliaia di giovani ospiti provenienti da ogni parte del mondo, contribuendo a diffondere una cultura del rispetto e della tutela del mare su scala globale.

“Dopo aver raggiunto migliaia di persone, fra studenti e docenti a terra, era giunto il momento di coinvolgere anche i giovani viaggiatori a bordo delle nostre navi, offrendo loro un’esperienza educativa che fosse anche divertente, accessibile e senza barriere linguistiche. Con i “Guardiani del Mare” vogliamo portare il nostro impegno per l’educazione ambientale ad un livello superiore, coinvolgendo bambini e ragazzi di ogni nazionalità in un’esperienza che unisce divertimento, consapevolezza e amore per il mare. È un progetto che parla il linguaggio universale del gioco e della scoperta, e che riflette pienamente la missione della nostra Fondazione.” – afferma Sara Dotta, Direttore Comunicazione ed Eventi di Costa Crociere e Segretaria Generale di Costa Crociere Foundation.

Questo nuovo progetto nasce con l’obiettivo di portare a bordo delle navi lo stesso spirito di sensibilizzazione e scoperta che ha animato i progetti educativi della Fondazione negli ultimi dieci anni. Con un approccio internazionale, inclusivo e interattivo, il progetto si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, proponendo attività coinvolgenti che uniscono gioco, apprendimento e rispetto per il mare.

Tutti i contenuti e le attività sono stati ideati e realizzati in collaborazione con La Fabbrica, società specializzata in progetti educativi e culturali, con l’obiettivo di rendere l’apprendimento accessibile, coinvolgente e memorabile per ogni giovane partecipante.

“Giocando, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, avranno modo di scoprire alcune delle specie che vivono in mare, le loro caratteristiche uniche e il loro valore ecologico all’interno dell’ecosistema marino. Queste nuove conoscenze favoriranno la costruzione di un rapporto empatico con la natura e in particolare con il mare, fondamentale per incentivare il rispetto e la tutela della biodiversità e promuovere le scelte pro-ambientali dei cittadini di domani.” – spiega Angela Mencarelli, Amministratrice Delegata de La Fabbrica.

Durante la settimana del World Ocean Day, a bordo delle navi Costa verranno proposti tre laboratori tematici pensati per stimolare curiosità, spirito di squadra e consapevolezza ambientale.

· Beach Detectives (6–11 anni): piccoli esploratori alla ricerca di reperti naturali per scoprire la biodiversità marina.

· EcosySTEM (6–11 anni): un viaggio tra scienza e natura, dagli abissi alla superficie, attraverso attività STEM.

· Oceanolympic Games (12–17 anni): quiz, tornei, giochi di squadra, sfide fisiche e di abilità ispirate al mondo marino, per imparare giocando.

Il progetto prenderà vita a bordo, integrandosi nei programmi dello Squok Club e della Teen Zone, pensati per coinvolgere bambini e ragazzi in base alla loro fascia d’età: sono circa 120.000 i giovani che ogni anno partecipano alle attività dello Squok Club e Teen Zone su tutte le navi della flotta Costa, a conferma del forte impegno della Compagnia nel proporre esperienze educative e coinvolgenti per i più giovani.

In ogni attività, il filo conduttore è lo stesso: imparare a conoscere e rispettare il mare, senza l’uso di dispositivi elettronici, ma con la forza delle idee, del corpo e della collaborazione.