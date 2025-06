Giunta, Sinistra Alternativa all’attacco: “Che fine ha fatto l’assessorato alla Pace?”

Genova. “Ieri pomeriggio è stata varata la Giunta Salis, che comprende alcuni assessori in continuità con la precedente gestione Bucci, denotando quindi la trazione centrista di questa compagine. Nel valzer delle poltrone ci chiediamo dove sia finito l’assessorato alla Pace per cui diverse associazioni, ed alcuni consiglieri comunali di maggioranza, si erano prodigati con appelli, raccolte firme e lettere aperte durante la campagna elettorale”.

A scriverlo in una nota stampa diffusa questa mattina Sinistra Alternativa, l’alleanza di partiti di sinistra che alle scorse comunali ha portato una candidata sindaca, Antonella Marras.

“L’iniziativa era nata come reazione di fronte a conflitti armati che causano sofferenze inenarrabili e costringono migliaia di persone a fuggire dalle proprie case, da qui l’esigenza che la nostra amministrazione si dotasse di strumenti istituzionali adeguati per affrontare queste sfide”.

“Del resto non ci sorprende questa mancanza visto l’elogio della Sindaca Salis, durante la campagna elettorale, ad aziende produttrici di armi come Leonardo – conclude la nota – come non ci sembra di averla vista al presidio dello scorso sabato in porto per bloccare il traffico di armi oppure ieri in prefettura per richiedere il rilascio dell’equipaggio della Freedom Flottiglia sequestrato dall’esercito israeliano, la condanna del genocidio del popolo palestinese e per una presa di posizione rispetto alla legge 185/90 sul transito di armi nei porti”.