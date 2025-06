Giunta Salis, la sindaca vuole presentarla lunedì: ipotesi Romeo e D’Angelo per la squadra

Genova. Silvia Salis vuole presentare la sua giunta lunedì 9 giugno. “Insieme ai risultati del referendum”, ha detto stamani la sindaca a margine della presentazione dei campionati europei di scherma. “Io ho le idee abbastanza chiare, ovviamente c’è rispetto delle dinamiche interne ai partiti ma non derogo al criterio della competenza”. Come dire, nel weekend che si apre la palla passa alle forze della coalizione che, in un modo o nell’altro, dovranno sbrigarsela. E i fronti più critici, al momento, sono interni al Pd e ad Avs.

Il Partito Democratico, con il 29% delle preferenze alle urne e 14 consiglieri eletti, si appresta ad avere cinque assessori (tra cui il vicesindaco Terrile) e la presidenza del consiglio comunale. Negli ultimi giorni si è parlato molto del caso “quote rosa” nel Pd, con le tante donne papabili per un posto in giunta che, tuttavia, sarebbero penalizzate dalla normativa nazionale sulla rappresentanza di genere.

Ma anche volendo considerare superata, o meglio non superabile, quell’impasse, i dem si trovano con due nomi certi – Alessandro Terrile e Massimo Ferrante – altri due semi-certi – Rita Bruzzone e Vittoria Canessa Cerchi – e due posti da assegnare. Un’ipotesi era che Rita Bruzzone venisse indicata come presidente del consiglio comunale e che agli assessorati mancanti finissero l’eletto Claudio Villa e l’esterno Simone Farello.

La novità dell’ultim’ora, in base ad alcune indiscrezioni, è che invece la scelta del Partito Democratico possa essere diversa e punti da un lato sul rinnovamento generazionale, dall’altro su figure di peso: una sorta di “meglio gioventù” democratica che andrebbe a pescare dai banchi del consiglio regionale Simone D’Angelo, attuale segretario provinciale, e Federico Romeo, ex presidente del municipio Valpolcevera, entrambi under 35.

Contattati, i due si schermiscono ma non è un segreto che l’ipotesi sia stata presa in considerazione. Per uno dei due sarebbe pensata la delega all’Urbanistica, idealmente non ancora assegnata, che comprende le strategie dell’amministrazione sulla pianificazione di Genova nei prossimi anni, anche in funzione dei rapporti tra città e porto. In ballo, tra le deleghe pesanti ancora senza assessori, c’è quella del trasporto pubblico.

A cascata l’eventuale passaggio di Romeo e D’Angelo a Tursi farebbe entrare in consiglio regionale i primi dei non eletti, nella fattispecie Luca Garibaldi, Pd Tigullio, e poi proprio Rita Bruzzone. Che se per caso dovesse decidere di balzare in via Fieschi spianerebbe la strada a Claudio Villa per la presidenza del consiglio comunale. Ma sono questi, lo ribadiamo, ragionamenti ipotetici e in subordine.

L’altro nodo intricato è quello di Avs. I verdisinistra devono nominare un uomo e una donna. Sembra ormai quasi obbligata la scelta di Francesca Ghio (Europa Verde), per cui sarebbe stata pensata una delega a Pari opportunità, giovani e animali. Per l’Avs uomo restano in ballo uno tra Emilio Robotti e Lorenzo Garzarelli (entrambi in quota Sinistra Italiana).

Tuttavia Europa Verde sta facendo pressioni per avere entrambi gli assessorati, e che uno abbia deleghe consistenti, in nome del peso riscontrato alle urne, e del fatto che Sinistra Italiana ha ottenuto la candidatura vincente di Simona Cosso nel municipio Centro Est.

Nelle ultime ore sono scese ulteriormente le quotazioni di Filippo Bruzzone, esponente di Linea Condivisa (che martedì avrà l’assemblea dei soci). Il campione di preferenze della lista Salis sembrerebbe fuori dalla giunta – ma potrebbe essere assegnatario di deleghe importanti come consigliere – sulla base di uno schema che prevede tre assessorati, complessivamente, alle due civiche a nome Salis. Con Cristina Lodi (Azione) destinata a occuparsi di Welfare e famiglia, Arianna Viscogliosi (Italia Viva) alla Sicurezza (sempre che non decida di tenerla Silvia Salis insieme allo Sport), e Silvia Pericu, ad Ambiente, Verde urbano e Rifiuti. Mai messa in discussione, per completare la ipotetica squadra, Tiziana Beghin (M5s), per cui Silvia Salis avrebbe pensato una delega che riunisca Commercio e Turismo.