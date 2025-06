Giunta Salis, alle 17 la presentazione: Pd e Avs chiamati a scegliere al fotofinish

Genova. “Questo pomeriggio alle 17, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, la sindaca di Genova Silvia Salis presenterà alla stampa la composizione della giunta comunale“. Uno stringato invito stampa annuncia che la squadra di governo c’è. E, come previsto, allo scoccare delle due settimane dalla vittoria elettorale.

La sindaca aveva da tempo in testa lo schema di massima: su 11 assessorati, 3 posti alle civiche, 5 al Pd, 2 ad Avs, 1 al M5s. Con alcuni nomi a rappresentare dei punti fermi e altri desiderata. Oltre alla presidenza del consiglio comunale che, per potere e prestigio, viene considerata quasi al pari di un assessorato (con la differenza che la nomina non fa liberare posti in consiglio).

Ma non è un segreto che per completare il mosaico mancassero, in sostanza, le indicazioni del Partito Democratico relative a due figure su sei. Due uomini, preferibilmente, vista la normativa che impone all’interno della giunta almeno il 40% di rappresentanti di uno dei due sessi.

Il nodo Pd, quello, di più difficile soluzione, rispetto ad altri, per le molte variabili in gioco. Come era accaduto prima della scelta poi ricaduta su Silvia Salis, lo scorso inverno, per la ricerca di un candidato sindaco, il problema non era l’assenza di opzioni ma l’esuberanza. Anche in questo caso, chissà che per tagliare la testa al toro non sia stata proprio Salis a decidere che per le due caselle mancanti non si ricorra a due figure esterne.

L’altra questione aperta era interna all’Alleanza Verdi Sinistra, con un doppio aut aut: Ghio / Coppola e Garzarelli / Robotti.

A oggi i nomi “certi” in giunta dovrebbero essere quelli di Alessandro Terrile, vicesindaco e assessore al Bilancio e partecipate e Massimo Ferrante, altro super-assessore con temi come Lavori pubblici, Manutenzioni e protezione civile. Poi Tiziana Beghin, con delega a Commercio e turismo. Cristina Lodi a Welfare e Famiglia. Arianna Viscogliosi (si parla di una delega alla Sicurezza). Silvia Pericu, che si occuperà di Ambiente, verde e rifiuti.

Nell’attesa che si capisca se le 24 ore decisive lo saranno state veramente – la domenica è stata fitta di riunioni in casa della nuova maggioranza – l’opposizione prepara la battaglia. E oggi, alle 12, l’ex vicesindaco reggente Pietro Piciocchi scioglierà la riserva.

Il candidato del centrodestra, sconfitto da Silvia Salis, ha indetto a Palazzo Tursi una conferenza stampa “per annunciare i propri programmi futuri, delineando le priorità e le prossime tappe del suo impegno per Genova”. Insieme a lui, si legge nell’invito diffuso dal suo staff, ci saranno tutti gli eletti della lista civica Vince Genova. Sarà quindi Piciocchi oppure sarà Ilaria Cavo, campionessa di preferenze alle urne, il leader dell’opposizione?

Intanto si attende ancora la convocazione del primo consiglio comunale. L’atto compete alla sindaca Salis che deve procedere entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti (che risultano in carica dal 30 maggio), poi la seduta si terrà entro dieci giorni dalla convocazione.

A presiederla, in attesa di eleggere chi guiderà stabilmente l’aula, sarà il cosiddetto “consigliere anziano“, titolo assegnato non in base all’età anagrafica ma alla “cifra elettorale più alta”, cioè la somma tra le preferenze individuali e i voti ottenuti dalla propria lista: a rispettare questi requisiti è Davide Patrone del Pd, che ironicamente risulta tra i più giovani avendo 28 anni.