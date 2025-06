Giunta Salis, 6 assessore e 5 assessori: per la Cultura “mister Rolli” Giacomo Montanari

Genova. La giunta Salis c’è, i nomi anche e c’è chi dice, scherzando ma neanche troppo, che la sindaca abbia fatto una mossa “alla Bucci“. Ecco una deadline, lunedì alle 17, chi deve rispettarla si adegui, sarebbe stato il messaggio ai partiti. Due settimane, aveva detto Salis, e due settimane sono state.

Nelle ultime ore, con il sottofondo delle Frecce tricolori che fanno le esercitazioni in vista dell’evento di domani (a Genova è atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella) si sono susseguite le telefonate e le riunioni, alcune andate avanti anche fino a notte fonda. Ma alle fine, la quadra, si è trovata.

E quindi, accanto ad alcune conferme di nomi che ormai erano dati per scontati, e nella giunta comunale più rosa e più giovane di sempre a Genova, ce ne sono stati altri che invece sono risultati vere e proprie sorprese. Uno, in particolare, quello di Giacomo Montanari, il “papà” dei Rolli Days, che si appresta a diventare assessore alla Cultura.

La giunta Salis – i nomi delle assessore e degli assessori

Silvia Salis, sindaca, terrà per sé la delega allo Sport, ma anche quella ai Grandi eventi. Al suo fianco il vicesindaco sarà Alessandro Terrile (Pd, esterno), che avrà le deleghe a Bilancio, Partecipate, Avvocatura e Sviluppo economico.

Del Pd è anche Massimo Ferrante, che si occuperà di Lavori Pubblici, Manutenzioni, Infrastrutture e Protezione Civile. Come Rita Bruzzone, che avrà la delega a Scuola, Personale e Pari opportunità, mentre Davide Patrone – l’altra sorpresa dell’ultima ora – avrà la delega alla Casa, Patrimonio e Decentramento.

La ex europarlamentare del M5s Tiziana Beghin sarà assessora a Commercio e Turismo, Cristina Lodi (segretaria regionale di Azione) al Welfare, Servizi sociali e Famiglia. Arianna Viscogliosi (coordinatrice genovese di Italia Viva) si occuperà di Sicurezza e polizia locale.

Silvia Pericu (architetta, lista Silvia Salis Sindaca) avrà la delega ad Ambiente e Rifiuti.

E poi c’è la partita di Avs: alla fine – ma le riunioni sono in corso ancora in questi minuti – sembra averla spuntata l’architetta Francesca Coppola su Francesca Ghio. Coppola si occuperà di Urbanistica e Verde, mentre l’uomo rossoverde è Emilio Robotti, avvocato, a cui andrebbe – per esclusione – la delega al Trasporto pubblico, ma anche quella al Lavoro e ai Servizi civici.

Giacomo Montanari, 40 anni, storico dell’arte e divulgatore scientifico – in passato candidato con la lista Crivello ma più di recente a capo del tavolo della Cultura voluto da Marco Bucci per Genova – avrà la delega alla Cultura e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città.

Presidenza del consiglio ed equilibri Pd: i nodi ancora irrisolti

A questo punto, se le indiscrezioni saranno confermate – l’ufficialità si conoscerà solo alle 17 – ci sono alcune questioni, interne soprattutto al Pd, da risolvere. Davide Patrone fino a ieri sembrava escluso dalla giunta perché il suo ruolo pareva essere quello di capogruppo in aula rossa e di futuro segretario provinciale.

Adesso, se Patrone sarà assessore, il Partito Democratico dovrà probabilmente organizzarsi per trovare un altro nome, possibilmente unitario, o comunque che non porti il congresso a una spaccatura. Una delle ipotesi è la ex sindaca di Rossiglione Katia Piccardo.

L’altra questione è la presidenza del consiglio. Il Pd avrebbe voluto che andasse al decano dell’aula, Claudio Villa, ma in nome della rappresentanza di genere interna ai dem potrebbe invece essere destinata a una donna. In pole ci sono Vittoria Canessa Cerchi e Donatella Alfonso.