Comune, Linea Condivisa tagliata fuori dalla giunta: “Esclusione incomprensibile e unilaterale”

Genova. La nuova giunta firmata Silvia Salis è realtà. Dopo due settimane di gestazione, la nuova squadra di governo è stata finalmente presentata alla città, non senza qualche sorpresa arrivata nelle ultime ore che ha spazzato e sparigliato le tante analisi e composizioni da toto-giunta fatte in questi giorni.

A leggere tutti i nomi della giunta, però, emerge immediatamente l’assenza di una “area” della coalizione che in questi mesi è stata tra i principali “motori” della campagna elettorale e che, con i suoi esponenti, in questi ultimi anni ha di fatto tenuto il punto dell’opposizione su molteplici temi. Stiamo parlando di Linea Condivisa, l’associazione fondata dal consigliere regionale Gianni Pastorino, i cui principali esponenti sono andati a rimpinguare le fila della lista civica della stessa Silvia Salis.

Una “esclusione” che ha sicuramente un peso politico, tanto che il primo commento alla nuova giunta arriva proprio da Linea Condivisa: “Apprendiamo ufficialmente la composizione della nuova Giunta comunale, frutto di scelte operate senza alcun coinvolgimento della parte più consistente della lista civica che ha sostenuto la candidatura di Salis, né nel metodo né nei contenuti. Una decisione unilaterale che ha portato, di fatto, all’esclusione di Linea Condivisa, nonostante l’apporto determinante dei nostri eletti: 2 consiglieri comunali su 4 della lista civica e ben 11 consiglieri municipali su 22 eletti dalla Lista”.

A firmare il comunicato oltre a Pastorino, anche la presidente Rossella d’Acqui – che nelle settimane turbolente che precedettero l’arrivo di Silvia Salis si propose come candidata per arginare un centrodestra già ampiamente in “movimento” – Erika Venturini, nuova consigliera comunale, e Filippo Bruzzone, oramai veterano della Sala Rossa e campione di preferenze della lista, ma a sorpresa escluso, almeno fino ad oggi, da ogni incarico di rilievo.

A margine della presentazione della giunta Silvia Salis ha commentato i “mal di pancia” esternati da Linea Condivisa: “E’ una grande coalizione, è stato complicato, ma chiaramente diciamo che la scelta al di là degli assessori non finisce qua. Ci sono anche tante altre cose che a partire dai municipi potranno essere chiaramente oggetto di di trattativa per tutte quelle forze che hanno contribuito alla nostra vittoria, a partire dai consiglieri delegati. Sì, sì, ci saranno dei consiglieri delegati. Ci sarà un approfondimento sulle deleghe per i consiglieri”.

“Si tratta di una scelta che non può essere derubricata a questione tecnica o di equilibri interni – continua la nota di Linea Condivisa – è l’esclusione di una visione politica, di un patrimonio di idee, competenze e percorsi di elaborazione che hanno rappresentato una parte significativa del progetto civico. Ed è ancora più incomprensibile alla luce dell’entusiasmo e del consenso che questa alleanza ha saputo generare in città”

“Vogliamo tuttavia essere chiari – specificano – le nostre consigliere e i nostri consiglieri continueranno a far parte della maggioranza, con spirito costruttivo e con la volontà di contribuire con idee, proposte e progetti al percorso della nuova amministrazione. Diciamo le cose come stanno: siamo stati di gran lunga più importanti nel risultato elettorale rispetto a forze politiche che oggi sono molto rappresentate in questa Giunta. Linea Condivisa non rinuncia al proprio ruolo: domani riuniremo la nostra assemblea e, pur nello stupore e nello sconcerto per quanto accaduto, ribadiremo la nostra scelta di restare dentro la maggioranza, forti di quella capacità critica e autonoma che ci ha sempre contraddistinti. Ci dispiace constatare che la giunta appena annunciata non rifletta gli equilibri politici espressi dal voto popolare, né lo spirito plurale che aveva animato la costruzione della lista. Ma continueremo a lavorare per dare voce a chi ci ha scelto, con lo stesso impegno, la stessa passione, la stessa coerenza”.