Comune di Genova, ecco i 5 consiglieri delegati della giunta Salis: chi si occuperà di cosa

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis aveva detto che sì, avrebbe sfruttato la possibilità di nominare consiglieri delegati, novità introdotta a Tursi dalla precedente amministrazione di centrodestra, e così è stato. Nelle stesse ore in cui i partiti mettono a punto le ultime trattative di coalizione – quelle per la definizione delle giunte municipali – la prima cittadina, con apposito provvedimento pubblicato sull’albo pretorio, ha conferito a cinque consiglieri comunali altrettante deleghe ai sensi dell’articolo 52 dello statuto comunale.

Balza subito agli occhi, come la più specifica e “curiosa” delega, quella attribuita alla consigliera comunale del Pd Vittoria Canessa Cerchi. La sindaca le ha conferito la cura degli specifici interessi in materia di “Individuazione di piani di promozione, organizzazione e di gestione della manifestazione della 97esima adunata dell’Associazione nazionale degli alpini, prevista nel 2026, funzionali a ospitare l’evento sul territorio cittadino” nell’ambito della funzione relativa a Grandi eventi, delega che Salis ha tenuto per sé. Canessa Cerchi, esponente della minoranza dem, era stata considerata a lungo papabile come assessora o presidente del consiglio comunale.

Del Pd altri due consiglieri comunali. Molto specifica anche la delega per Simohamed Kaabour (maggioranza dem), che già aveva seduto in aula rossa nel precedente mandato: avrà la cura degli specifici interessi in materia di “Individuazione di piani di coordinamento e sviluppo delle relazioni internazionali istituzionali dell’ente e predisposizione di progetti di cooperazione internazionale funzionali allo scambio di esperienze e alla promozione del territorio a livello globale”.

All’altro Pd, Enrico Vassallo (considerato vicino al capogruppo in regione Armando Sanna) è stata affidata la delega alla cura degli specifici interessi relativamente alla “Realizzazione di progetti specifici e pianificazione di interventi volti a garantire la stabilizzazione e la valorizzazione dei versanti delle vallate cittadine” per l’attività relativa alla tutela e sviluppo delle vallate.

Due deleghe, su tre consiglieri comunali in totale, anche per Avs. Lorenzo Garzarelli, in quota Sinistra Italiana, si vede affidata la delega per la cura degli specifici interessi in materia di “Predisposizione di un modello organizzativo, di gestione, di realizzazione e di promozione, secondo principi di efficienza, dei principali eventi, anche di carattere sportivo, a livello locale”.

Mentre alla consigliera comunale Francesca Ghio (Europa Verde) è stato affidato l’incarico relativo a diverse deleghe: “Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la civica amministrazione in tema di tutela degli Animali e Politiche per i giovani” e alla “Promozione di azioni atte a migliorare la sostenibilità e la giustizia delle economie legate alle politiche del cibo“. Anche Francesca Ghio, per il gran numero di voti ottenuti alle comunali, era stata considerata una possibile assessora. Inoltre, durante la prima seduta del consiglio, è stata eletta, insieme a Nicholas Gandolfo (Fdi), vicepresidente dello stesso consiglio comunale.

“Ogni incarico, coordinato dalla sindaca Salis – si legge in una nota del sarà svolto in diretto raccordo con le civiche direzioni e gli altri soggetti dell’amministrazione competenti per materia, operando, inoltre, in stretta connessione con l’area gabinetto del sindaco per il corretto rapporto con i diversi soggetti istituzionali coinvolti”.