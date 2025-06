Giunta Salis, Cavo: “Un tributo al nostro buon lavoro”. E attacca Montanari: “Incoerente”

Genova. “Apprendo con curiosità che la sindaca Salis nominerà un ex assessore della giunta Bucci, Arianna Viscogliosi, e un ex super consulente alla Cultura, Giacomo Montanari, già coordinatore del Tavolo della Cultura dell’amministrazione Bucci. Evidentemente il nostro operato non era poi così disprezzabile”.

A intervenire ancora prima dell’ufficializzazione della squadra, commentando le ultime indiscrezioni, è Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati ed eletta in consiglio comunale con la lista Orgoglio Genova, forte del record di preferenze. L’ex assessora della giunta Toti ha convocato in serata un punto stampa a margine dell’incontro privato organizzato a Palazzo Imperiale per ringraziare i sostenitori della campagna elettorale, nello stesso giorno in cui il candidato sconfitto Pietro Piciocchi ha ufficializzato la sua permanenza in consiglio comunale.

E mentre Piciocchi oggi ha avuto solo parole di apprezzamento per Montanari, dichiarando “compiacimento”, da Cavo arriva invece un attacco: “Vedremo se, nell’incoerenza del suo improvviso passaggio di campo, Montanari saprà almeno dimostrare che la cultura è davvero trasversale. E di tutti, così come lo è stata la nostra. Su questo almeno dimostri coerenza”.

E ancora: “Nonostante le critiche feroci durante la campagna elettorale sulla cultura, oggi si attinge proprio da persone di quella squadra, sulla quale personalmente ho sempre avuto le mie perplessità soprattutto su alcune esternazioni, per costruire la nuova giunta”.

“Forse, più che un cambio di rotta (penso, tra le tante cose, al mio impegno proprio insieme a Montanari per portare Genova alla proclamazione di Capitale del Libro) si tratta di un riconoscimento implicito della bontà del lavoro svolto sulla cultura – rivendica Cavo -. In fondo, imitare è la forma più sincera di adulazione. Ma il tema è anche politico. Gli alleati politici non dicono nulla? Al Pd va bene aver ceduto un assessorato a un uomo di fiducia di Bucci? Davvero non si è trovato nessuno slegato da quella cultura di centrodestra tanto attaccata? Più di un dubbio oggi è legittimo”.