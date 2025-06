Municipio Media Valbisagno, ecco la nuova giunta del presidente Lorenzo Passadore

Genova. Dopo le ultime ore dedicate alla definizione degli accordi e delle competenze, la giunta municipale della Media Valbisagno è stata definitivamente scelta, con i tre assessori che affiancheranno il neo presidente eletto Lorenzo Passadore.

Ad entrare nella squadra di governo del Municipio IV sono Roberto D’Avolio, Claudia Benassi e Marina Pastorino. Il primo, già presidente della circoscrizione tra il 2017 e il 2022 e oggi in quota Lista Civica Salis, avrò le deleghe dell’ambiente, scuole e servizi educativi, politiche alla persona e servizi sociali, partecipazione e volontariato, sport. Benassi, eletta per il Partito Democratico, sarà la vice presidente e avrà le deleghe su commercio e artigianato, sviluppo economico, pari opportunità, diritti e politiche di genere, turismo e promozione della vallata e infine la delega per le scuole vespertine, “causa” che segue da anni.

Marina Pastorino, che si è presentata con la Lista Passadore, invece avrà le deleghe per cultura e associazionismo, trasporto pubblico e mobilità, servizi civici, toponomastica e politiche giovanili, famiglia e terza età. Al presidente Passadore, invece, restano gli affari istituzionali e generali, lavori pubblici e manutenzioni, sicurezza, polizia locale e protezione civile.

“Ci tengo e voglio ringraziare AVS – scrive Passadore in una nota – in particolare la componente Sinistra Italiana, per aver responsabilmente compreso e accolto la decisione di valorizzare le sensibilità territoriali della Media Val Bisagno. Il rispetto del programma della nostra coalizione e degli elettori hanno consentito un confronto sereno ed una sintesi su quella che è diventata la giunta del Municipio IV Media Val Bisagno”

Gli altri municipi del centro sinistra

Con la definizione della Media Valbisagno, all’appello per la definizione delle giunte municipali manca solamente il Medio Ponente, conquistato dal pentastellato Fabio Ceraudo, oggetto in queste ore di un intenso scambio di mediazioni, trattative e “bilancini”.

In precedenza per il municipio Centro Ovest, governato dal presidente M5s Michele Colnaghi, sono stati nominati come assessori Stefania Mazzucchelli (Pd, vicepresidente), Margherita Pardini (Pd) e Luciano Cavazzon (M5s).

Nel municipio Centro Est, la presidente di Sinistra Italiana, Simona Cosso, ha scelto Alberto Cattaneo (Pd) come vicepresidente e Maria Michela Tacchini (Avs) e Andrea Visentin (Pd) come assessori.

Michele Versace, presidente del municipio Valpolcevera, ha indicato come giunta Patrizia Sorsa (Pd) come vicepresidente e Ilenia Rossi (Pd) e Walter Sanfilippo (Lista Versace) come assessori.

Matteo Frulio, presidente del municipio Ponente, ha scelto Annalaura Ghigliotti (Pd), Alessio Boni (Lista Salis/Linea Condivisa) e Angela Peri (Avs) come assessori.

Fabrizio Ivaldi, presidente del municipio Bassa Val Bisagno, ha affidato la vicepresidenza a Barbara Comparini (lista Salis) e le deleghe di assessore a Stefano Boilini (Pd) e Federica Arkel (Avs).

Il centrodestra aveva deciso per primo le giunte municipali

I primi a comunicare i nomi di vicepresidenti e assessori erano stati giovedì i municipi guidati dal centrodestra. Nel Medio Levante, Anna Palmieri già giovedì aveva nominato Luca Rinaldi vicepresidente, e Alberto Campanella e Paola Cerri assessori.

Nel municipio Levante, il presidente Federico Bogliolo ha scelto Maria Rosa Rossetti come vicepresidente e Antonella Benvenuti e Giorgio Viale come assessori.