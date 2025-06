Giro dell’Appennino, a Genova trionfa il toscano Diego Ulissi dopo una fuga in solitaria

Genova. È Diego Ulissi il vincitore dell’86esimo Giro dell’Appennino. Il ciclista toscano dell’XDS Astana Team è arrivato da solo al traguardo di Genova, in via XX Settembre, dopo una fuga di circa 30 chilometri. Secondo posto per l’ucraino Andrij Ponomar (Petrolike, staccato di 8 secondi) e terza posizione per il bolognese Simone Velasco (XDS Astana, distante 13 secondi).

La prima edizione del Giro dell’Appennino Donne, concluso in tarda mattinata sullo stesso percorso, è stata vinta dalla piemontese Matilde Vitillo, davanti a Irene Cagnazzo e Gaia Segato.

“Con la prima edizione del Giro dell’Appennino Donne abbiamo scritto una pagina indelebile del ciclismo italiano, affiancando alla tradizionale corsa maschile anche l’appuntamento femminile e riconoscendo la parità di genere nel montepremi – il commento dell’assessora regionale allo Sport Simona Ferro durante la cerimonia di premiazione -. È stato un momento storico, che abbiamo voluto con determinazione insieme agli organizzatori del Giro, proprio nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Complimenti alla vincitrice Matilde Vitillo e a tutte le straordinarie atlete che hanno reso indimenticabile questa prima edizione”.

“Anche quest’anno il Giro dell’Appennino ha regalato grandi emozioni e una competizione di altissimo livello, tingendosi d’azzurro grazie alle vittorie degli italiani Diego Ulissi e Matilde Vitillo – hanno commentato a fine giornata il presidente ligure Marco Bucci e l’assessora Ferro -. Le congratulazioni dell’amministrazione regionale vanno agli atleti e alle atlete in gara, oltre ovviamente agli organizzatori dell’U.S. Pontedecimo, autentico motore di questa manifestazione”.