Prima notte d’estate, feste fuori controllo. Sei giovani intossicati dall’alcol: tra loro due 16enni

Genova. Primo fine setteimana d’estate e prime grandi feste di stagione. Questo il contesto della scorsa notte dove centinaia di giovani si sono riversati nei locali della città per festeggiare l’inizio della stagione estiva. Nonostante la pioggia incombesse, decine gli eventi presi d’assalto: alla fine però a scorrere non è stata l’acqua di qualche torrente ma fiumi di alcol a cui si sono abbeverati centinaia di ragazzi e ragazze.

Spesso però la situazione è finita fuori controllo con le ambulanze del 118 di Genova chiamate per soccorrere persone in preda a intossicazioni etiliche. Cinque i casi registrati in poche ore: due ragazze di 16 anni sono state recuperate in corso Italia alle quattro del mattino e trasportate al pronto soccorso del San Martino in codice giallo dopo che avevano perso i sensi a causa dei diversi cocktail bevuti durante la serata.

Negli stessi minuti una ragazza di 23 anni veniva soccorsa per analoghi problemi in corso Gastaldi, mentre più tardi veniva soccorso un giovane 25 enne con un principio di intossicazione etilica in Albaro. La serata alcolica è finita alle 5.30 con il soccorso e ricovero di un trentenne a Brignole. Interventi simili sono stati registrati anche dalla centrale del 118 di Lavagna: poco prima delle 4 del mattino, infatti, un ragazzo di 25 anni è stato soccorso a Chiavari a seguito di malori prodotti dal troppo alcol ingerito.