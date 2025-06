Giovani in Liguria, Bucci: “Nel 2024 arrivati 23mila e partiti in 16mila, soddisfatto del flusso migratorio”

Liguria. Nel 2024 la popolazione ligure nella fascia 18-39 anni conferma una crescita in particolare nella città di Genova.

A comunicarlo la Regione Liguria, citando i dati dell’Istat secondo cui nell’ultimo anno, nella regione, i giovani appartenenti a questa fascia di età sono passati da 312.556 a 316.760, con un saldo positivo di 4.204 unità. Una replica indiretta alla Cgil, che ieri ha lanciato l’allarme in base ai 2.127 i giovani italiani in età compresa tra 18 e i 39 anni (in aumento del +23,4% sull’anno precedente) che nel 2024 hanno deciso di lasciare la Liguria per andare all’estero.

Nel 2024 gli emigrati sono stati in totale 15.890, di cui 13.453 diretti in altre regioni italiane e 2.437 verso l’estero. Ma è importante sottolineare che negli stessi 12 mesi in Liguria sono arrivati 22.885 giovani tra i 18 e i 39 anni, quasi 7.000 in più di quelli che sono andati via. Ben 14.536 sono arrivati da altre regioni italiane e 8.349 dall’estero. Le cifre confermano anche che Genova si è dimostrata la città più attrattiva, capace di un saldo positivo di 4.513 giovani.

Per quanto riguarda la provincia di Savona, nel 2024 sono stati 1.297 i giovani – tra i 18 e i 39 anni – immigrati dall’estero, mentre sono 3.038 quelli immigrati da un’altra regione italiana, per un totale di 4.335 immigrati. Mentre per quanto riguarda gli emigrati dal territorio savonese, sono stati 3.068 gli emigrati dall’Italia e 401 dall’estero, per un totale di 3.469 emigrati nel 2024 dalla nostra provincia.

“I numeri non mentono quando li si legge correttamente e non in maniera parziale o distorta. La Liguria e Genova in particolare richiamano sempre più giovani – commenta il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci -. Sono anzi molto soddisfatto dei dati del flusso migratorio. Come ho sempre sostenuto, è importante che ci sia uno scambio di conoscenze e culture. Non bisogna demonizzare la scelta dei giovani di andare a fare esperienze fuori Liguria, l’importante è essere capaci di attrarre chi viene da fuori e magari di far tornare chi può riportare con sé anche un nuovo know how e accresciute competenze. È esattamente quello che Genova e la Liguria hanno fatto in questi anni, con politiche mirate che hanno prodotto gli effetti desiderati. C’è chi si affanna a descrivere un declino inesistente, si è verificato l’esatto contrario”.

La controreplica della Cgil: “Mille giovani non riescono a recuperare gli oltre 2.400 che se ne vanno”

Come detto, il presidente ligure sembra voler replicare ai dati diffusi nella giornata di ieri dalla Cgil Liguria (elaborati dal responsabile dell’Ufficio Economico CGIL Genova e Liguria). E proprio la Cgil ha risposto a Bucci, con le parole di Maurizio Calà , segretario generale Cgil Liguria: “Mi fa piacere che il governo regionale condivida con noi che il saldo demografico della Liguria si salva solo grazie agli immigrati stranieri. Bisognerà convincere la maggioranza di centrodestra del governo nazionale a politiche attive per evitare la fuga dei cervelli liguri e per soluzioni dedicate all’accoglienza dell’occupazione straniera, temi sui quali siamo disponibili ad aprire un confronto con la Regione”.

“Se, come afferma la Regione, dalla Liguria emigrano verso altre regioni 13.453 giovani e ne entrano 14.536 c’è un saldo di circa mille giovani che non riescono a recuperare i 2.437 che se vanno – conclude Calà – La verità è che se in Liguria non arrivassero gli stranieri il saldo demografico sarebbe ancor più negativo”. Sempre secondo i dati Istat negli ultimi 6 anni la Liguria ha perso 49.393 residenti (- 3,54%), dato ben più negativo se non fosse parzialmente compensato dal dato positivo dei residenti stranieri cresciuti del 19,1 per cento (26.321).