Giornata nazionale dello Sport, Coni in piazza San Lorenzo per promuovere le tante discipline

Genova. Sabato 14 giugno a partire dalle ore 10.00, Genova “scenderà in campo” in Piazza San Lorenzo, per festeggiare la Giornata Nazionale dello Sport e il Giubileo dello Sport. L’evento, coordinato dal CONI Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova e con la Diocesi di Genova, coinvolgerà gli Enti di Promozione Sportiva CSI, UISP, CSEN, OPES, oltre agli SPECIAL OLYMPICS e alla FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A SEGNO, Synlab, e alcune delle Società Sportive che hanno aderito al progetto EDUCAMP CONI: US ANGELO BAIARDO, ASD NAICA, ASD CA’ DE RISSI, ALTUM PARK che parteciperanno per promuovere le rispettive discipline, per dare informazioni sui centri estivi, ormai pronti a partire, e presentare i corsi e le attività della prossima stagione. Lo staff tecnico del CONI Liguria proporrà attività di gioco per tutti coloro che vorranno partecipare e per i quali è prevista la consegna di cappellini e sacche CONI. Per la Diocesi di Genova sarà presente Don Gianfranco Calabrese.

Il momento clou dell’evento è previsto tra le ore 12.15 e le 12.30, quando la Piazza di Genova, insieme alle Piazze di altre 7 regioni di Italia, si collegherà con il villaggio sportivo di Piazza del Popolo a Roma per un saluto virtuale che unirà l’Italia in una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport. Per il collegamento hanno già confermato la presenza la Sindaca di Genova Silvia Salis e l’Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro. Il CONI Liguria sarà rappresentato per l’occasione dal Delegato Provinciale di Genova, Alberto Bennati.

“Sono felice di celebrare domani, in piazza san Lorenzo, la Giornata dello Sport e il Giubileo degli Sportivi, che porta il cuore pulsante dello sport genovese nel centro della nostra splendida città, e in altre piazze d’Italia – dichiara la sindaca di Genova e assessore allo Sport Silvia Salis – Da ex atleta e da dirigente sportiva ho ben chiaro quanto lo sport sia scuola di vita: ti insegna a rialzarti, a rispettare le regole, a lavorare per un obiettivo più grande di te. È questo lo spirito che vogliamo trasmettere ai nostri giovani: che la fatica non è un ostacolo, ma un allenamento al futuro. Lo sport è inclusione, è crescita, è cittadinanza attiva. E Genova vuole essere sempre più una città che investe su questi valori, nelle periferie come nel cuore urbano, rendendo lo sport sempre più accessibile a tutti, in particolare per le nostre e i nostri giovani. Ringrazio il CONI, che ho rappresentato per tanti anni, insieme alla Santa Sede, che ha sempre riconosciuto lo sport come strumento educativo, di inclusione e dialogo. Insieme, daranno vita a una giornata di condivisione capace di unire e coinvolgere tutte le società, le famiglie e i volontari che ogni giorno credono nello sport come motore educativo e sociale”.

“Domani, in Piazza San Lorenzo, vivremo una giornata speciale – aggiunge l’assessora allo Sport della Regione, Simona Ferro – sarà un momento di festa e condivisione che unisce i valori in cui la Liguria crede profondamente: inclusione, rispetto, impegno e comunità. Valori che domani si intrecceranno anche con la dimensione spirituale del Giubileo, creando un’unica, grande energia positiva. La Liguria è Regione Europea dello Sport 2025: un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e ci sprona a investire sempre di più nello sport, negli impianti e, soprattutto, nelle persone. Un grazie sentito a tutti coloro che stanno rendendo possibile questo evento: atleti, famiglie, associazioni, il CONI e la Diocesi”.