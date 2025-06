Giornata nazionale contro le leucemie, in Liguria diagnosticati oltre 200 casi all’anno

Genova. Oggi, sabato 21 giugno, si celebra la Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Promossa da Ail (associazione italiana leucemia) per sensibilizzare la popolazione su queste patologie, per la giornata vengono rilanciati anche gli obiettivi di sostenere la ricerca, supportare pazienti e familiari, coinvolgere la comunità per partecipare attivamente alla lotta contro le malattie del sangue.

Le leucemie si classificano in forme acute o croniche, a seconda della rapidità e aggressività della progressione della malattia, e in linfatiche o mieloidi, in base alla tipologia di cellula clonale da cui derivano. In Liguria vengono diagnosticati ogni anno tra 200 e i 250 casi di leucemia. La percentuale di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, in linea con quella nazionale, si attesta tra il 47 e il 48%.

“Nella nostra regione – spiega l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò – esistono due hub, San Martino per gli adulti e Gaslini per ematologia pediatrica, per le cure dei pazienti in fase di ricovero con la possibilità di applicazione anche delle terapie più sofisticate e avanzate come il trapianto di midollo e le CAR-T (immunoterapia avanzata che utilizza le cellule del sistema immunitario del paziente, specificamente i linfociti T, per combattere la malattia). Ringraziamo Ail per il suo lodevole e costante supporto ai pazienti e per la enorme capacità di reperire risorse finalizzate alla cura e alla ricerca delle malattie del sangue”.

In Liguria è inoltre particolarmente attiva Ail (qui ulteriori approfondimenti) con sedi in tutta la Liguria e offre assistenza e supporto ai pazienti e alle loro famiglie con un network di volontari, medici e ricercatori, per migliorare la qualità della vita di chi combatte contro leucemie, linfomi e mieloma, promuovendo anche la ricerca scientifica e prevenzione.

“Aiutiamo ed assistiamo i malati con le loro famiglie – spiega Liliana Freddi, presidente di Ail sezione Genova Savona Imperia -, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, supportando la ricerca dell’ematoncologia dell’ospedale policlinico San Martino di Genova e sensibilizzando l’opinione pubblica sulla lotta contro le malattie del sangue”.