Giordano (M5s): “Al pronto soccorso del San Martino nessun facilitatore”. L’ospedale smentisce

Genova. “Questa mattina, contattato da alcuni cittadini in attesa al pronto soccorso del San Martino, ho fatto l’ennesimo sopralluogo al Policlinico di Genova. Ho purtroppo certificato l’ennesimo fallimento della Regione Liguria in materia di medicina d’emergenza“. Lo denuncia Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

“La situazione infatti non è migliorata rispetto ai mesi invernali, nonostante le promesse roboanti del presidente di Regione e dell’assessore competente alla Sanità – attacca Giordano -. Ancora troppe le barelle nei corridoi e ancora troppi i pazienti che aspettano il loro turno lasciati nell’incertezza, senza sapere quando saranno presi in carico e da chi. Ma per dare risposte e un minimo di sollievo ai malati in attesa, non era stato lanciato in pompa magna il Chiedi a me? Questa mattina, al San Martino, di facilitatori per migliorare l’accoglienza nei pronto soccorso nemmeno l’ombra... a meno che non si voglia includere nel novero il primario del pronto soccorso, richiamato dalle ferie da Bordon! I cittadini eventualmente potranno chiedere a lui in mancanza dei facilitatori promessi da Bucci?”.

“Ancora una volta, siamo costretti a constatare come le norme del Dl 81 all’interno dei luoghi di lavoro vengano messe in discussione da un sovraffollamento selvaggio”, rimarca Giordano.

In una nota la direzione sanitaria dell’ospedale policlinico San Martino precisa che “il facilitatore in turno, operativo presso il pronto soccorso come da indicazioni formali seguite a conferenza stampa di presentazione della figura di settimana scorsa, era ed è regolarmente in servizio con tanto di pettorina indosso nelle aree del pronto soccorso, che ricordiamo essere suddiviso su due piani. Nessun turno è rimasto scoperto dall’attivazione del servizio, che sta riscontrando i favori di pazienti e accompagnatori”.