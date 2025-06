Genova. Prosegue l’odissea del piccolo esemplare di gheppio che in questi giorni sta tenendo con il fiato sospeso i genovesi. Dopo il primo recupero avvenuto martedì durante i festeggiamenti di San Giovanni, e il relativo rilascio di ieri, questa mattina il pullo è stato nuovamente avvistato in piazza San Lorenzo.

Il giovane rapace, che evidentemente non è ancora riuscito a librarsi in volo, è stato prima avvistato sugli iconici leoni della cattedrale. Poi, forse spaventato, ha cercato rifugio tra i tavoli dei dehors della piazza. Questa volta ha pensare alla sua sicurezza un dipendente di Amiu fuori servizio che, dopo aver avvertito i vigili del fuoco, si è fatto carico della sua sicurezza proteggendolo fino all’arrivo dei soccorsi.

Una volta sul posto il piccolo è stato avvicinato e raccolto con cautela dai pompieri che hanno poi proceduto a riporlo in un trasportino predisposto a casi del genere. Nelle prossime ore il giovane uccello sarà nuovamente visitato per poi tentare una nuova messa in libertà nei pressi del nido dei suoi genitori, individuato presso la cupola della cattedrale. Nella speranza che davvero possa spiccare il volo verso una nuova vita.