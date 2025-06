Gheppio intrappolato nelle impalcature della questura: il salvataggio

Genova. Tremante e impaurito, si è rifugiato tra le impalcature della questura di Genova, in via Diaz: un giovanissimo gheppio, alla fine recuperato e messo in sicurezza.

Il gheppio (nome scientifico Falco Tinnunculus) è un piccolo rapace i cui eleganti volteggi disegnano coreografie maestose durante il volo. Nidificante, migratore e svernante, è considerato in Italia specie protetta e forse, proprio in cerca di protezione poiché in difficoltà, questa mattina si è rivolto alla polizia genovese.

Uno degli agenti della questura, addetto alla vigilanza, lo ha notato e ha subito chiesto l’intervento dell’Enpa. Sul posto è intervenuto Gianlorenzo Termanini, guardia zoofila, che con una rete ha catturato il piccolo rapace e lo ha poi sistemato in una gabbia per il trasferimento al Cras di Campomorone.