“Genova deve diventare una città per studenti e ricercatori”, l’appello del Gruppo dei Venticinque a Silvia Salis

Genova. Un appello per chiedere alla neosindaca di Genova Silvia Salis di trasformare la città in un ambiente ideale per studenti universitari e ricercatori, ponendo le basi per un futuro che veda i giovani, la scienza e le nuove tecnologie al centro dello sviluppo urbano. Questo è il contenuto in sintesi dell’ultimo documento firmato dal “Gruppo dei Venticinque“, vale a dire uno “spazio libero, aperto, di confronto e di approfondimento”, composto da professori, professionisti e intellettuali genovesi, guidati da Carlo Castellano, oggi presidente di Alpim.

Nell’ultimo documento, diffuso in questi giorni, il gruppo si è concentrato sul documento programmatico della sindaca Salis, in particolare sul capitolo che ritenuto “strategico”: ‘Una Genova a misura di studenti e ricercatori’. La convinzione dei 25 è che “Genova ha bisogno di una nuova visione centrata sui giovani, sulla scienza e sulle nuove tecnologie. Bisogna partire dalle scuole, dalla loro dimensione educativa e formativa dalla scuola dell’infanzia all’Università”.

Il Gruppo dei Venticinque, composto da personalità con “diversificate esperienze sia nel campo delle scuole e dell’Università, sia nel campo dell’imprenditorialità, del volontariato di sostegno ai ragazzi in difficoltà, della progettualità creativa di proposte per il recupero di minori a rischio di abbandono scolastico”, sottolinea l’urgenza di un “grande dibattito” in città. Questo confronto, che dovrebbe vedere protagonisti la nuova amministrazione comunale e la sindaca stessa, è ritenuto “necessario” per “elaborare progetti e iniziative che si sviluppino necessariamente nell’arco dei prossimi 5 anni”.

Diverse le proposte concrete individuate dal Gruppo, alcune delle quali potrebbero essere sviluppate a breve termine. Tra queste, emergono idee innovative come la creazione di connessioni tra scuole dell’infanzia e strutture-residenza per anziani. Questa proposta offre soluzioni positive sia per l’annoso problema della carenza di spazi per le nuove scuole materne, sia per affrontare la solitudine e l’abbandono degli anziani nelle RSA. Parallelamente, il Gruppo suggerisce progetti di laboratori musicali, da realizzare chiedendo “in regalo” ai docenti un’ora della loro programmazione, finalizzata a introdurre elementi artistici grazie al contributo di professionisti volontari.

Un’iniziativa di grande rilevanza è il progetto già avviato di un Liceo Statale Tecnologico Sperimentale in Val Polcevera. Questo sarebbe il “primo in Italia” e verrebbe inserito in una struttura modellata su un “campus educativo e formativo”. Il Gruppo evidenzia l’urgenza di definire l’acquisto dell’area Facchini da parte del Comune di Genova, passaggio fondamentale per la creazione di questo “Distretto Educativo dell’Innovazione”.

Il Gruppo dei Venticinque, infine, si è dichiarato “a disposizione della Sindaca di Genova e della Città tutta per un confronto (anche pubblico) su questi temi, una sorta di débat public“. L’appello a Silvia Salis è chiaro: cogliere questa opportunità per tracciare un nuovo percorso per Genova, una città che sappia valorizzare il suo capitale umano più giovane e “proiettarsi verso il futuro”.